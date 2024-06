Red Bull, entre preocupaciones y el rezo a la lluvia en el GP de Canadá

Llueve en Montreal, pero en Red Bull la lluvia es más intensa. Hace tres meses, después de dos "1-2" en las dos primeras carreras de la temporada, suponer que el equipo campeón del mundo tenía problemas habría sido una fantasía descabellada, y sin embargo, eso es lo que vimos el viernes en Montreal.

Las condiciones de la pista no ayudaron a los equipos a la caza de respuestas (y Red Bull está entre ellos) posponiendo todo a la sesión tercera práctica, suponiendo que el tiempo conceda un indulto.

En los últimos años, los rivales de Red Bull han utilizado la expresión "manta corta" para describir las dificultades para cubrir todos los puntos críticos de sus monoplazas. Ahora, las mismas palabras se escuchan en el box de Red Bull.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 con pintura flow vis en el alerón trasero. Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

En Montreal, como ya se vio en Mónaco, Max Verstappen y Sergio Pérez tendrán que probar si el compromiso encontrado por los ingenieros de Red Bull tras el fin de semana monegasco será suficiente para aspirar a las primeras posiciones.

Ambos pilotos demandan un monoplaza más predecible cuando tienen que atacar los bordillos, pero suavizar la suspensión supone una pérdida de carga aerodinámica. Si, por el contrario, te ciñes al mapa para conseguir la máxima eficiencia de carga aerodinámica, el recorrido de la suspensión se reduce, haciendo que las reacciones del monoplaza en los bordillos sean menos predecibles.

Según Verstappen, trabajando en la puesta a punto se puede paliar el problema, pero no solucionarlo.

"Creo que será necesario trabajar en el diseño del monoplaza", explicó el tricampeón mundial de F1. "Espero mejoras en el transcurso de esta temporada, pero probablemente la solución definitiva no llegue hasta el coche del año que viene".

Helmut Marko, asesor deportivo del equipo, es más optimista: "Tuvimos problemas en Mónaco y espero que podamos progresar con una nueva puesta a punto aquí en Montreal. Aunque las dos primeras sesiones de entrenamientos libres dijeron poco, cuando Max estuvo en pista marcó el mejor sector 2, así que parece prometedor. Creo que nuestro problema es una combinación de varios aspectos y algunos de ellos los cambiamos después de Mónaco. Pero lleva algo de tiempo, no puedes resolver estas cosas en una semana".

Durante la sesión FP2, tras sólo cuatro vueltas, Verstappen regresó a boxes quejándose de un olor a quemado que salía del monoplaza. Los ingenieros tardaron 15 minutos en asegurar el monoplaza, y por la tarde Christian Horner, jefe del equipo, confirmó que el problema se encontraba en el sistema de recuperación de energía, sin que los demás componentes de la nueva unidad de potencia se vieran afectados.

"No es lo ideal", comentó Verstappen. "Me hubiera gustado dar más vueltas, ya que había la oportunidad de rodar un poco más en seco. Pero lo importante es entender exactamente lo que ha pasado y que no tenga otras implicaciones para el resto del fin de semana".

Red Bull espera recuperar la fiabilidad técnica, así como que la clasificación y la carrera se celebren en mojado, condiciones en las que no se pueden utilizar los bordillos.

"Creo que una carrera en mojado ayudaría a resolver nuestros problemas", concluyó Marko, "y obviamente Max está en una clase propia en esas condiciones. Así que sí, espero que vuelva a llover, tanto en clasificación como en carrera".