Tsunoda cree que lo perjudicó el doble rol de Lambiase en Red Bull

Tras cuatro temporadas –y dos carreras en 2025– con el equipo hermano Racing Bulls, Yuki Tsunoda hizo este año el salto a Red Bull cuando reemplazó a Liam Lawson después de solo dos carreras debido a resultados decepcionantes del neozelnadés.

Tsunoda debutó con Red Bull en su Japón natal y dejó una mejor impresión que Lawson, pero a lo largo del año quedó claro que igualmente tuvo dificultades como compañero de Max Verstappen. Mientras el neerlandés terminó con 421 puntos, Tsunoda cerró la temporada con 33 puntos.

"Hubo ciertamente cosas que fueron más difíciles de lo que había imaginado", admite Tsunoda en una conversación con la filial japonesa de DAZN. "La estructura del equipo es en ciertos puntos similar a la de Racing Bulls, pero también había aspectos que eran totalmente distintos. Me sorprendió cuán grande era realmente esa diferencia."

Preguntado por las diferencias, Tsunoda bromea: "¡Los hoteles eran mucho mejores!" Añade, en un tono más serio: "Una gran diferencia es que cuando el coche no funciona bien, no dudan en hacer grandes cambios en la puesta a punto. Se atreven a ser agresivos, incluso justo antes de la clasificación o en momentos que pueden influir en el campeonato. Eso me impresionó mucho."

Una de las razones por las que Tsunoda lo pasó mal fue el competitivo nivel de la parrilla en este último año de las regulaciones actuales, combinado con la introducción tardía de nuevas piezas.

"Creo que este fue el año más competitivo en la historia de la F1", afirma Tsunoda, que seguirá en 2026 como piloto de pruebas y reserva tras ser reemplazado por Isack Hadjar. "Una décima de segundo podía significar dos o tres posiciones, así que el impacto de las actualizaciones era enorme. Incluso una diferencia de dos a tres décimas con Max podía significar que yo terminara cinco a siete posiciones más atrás; eso cambia enormemente el panorama. Dar feedback y mostrar mi valor en un entorno así fue aún más difícil."

Liam Lawson, Racing Bulls Team, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Tsunoda también señala las numerosas tareas de Gianpiero Lambiase –conocido como ‘GP’–, que además de ser ingeniero de carrera de Verstappen, ocupa desde 2022 el puesto de jefe de ingeniería de carrera en Red Bull. En ese rol es responsable de los dos coches y sus respectivos equipos, pero Tsunoda notó que en algunos fines de semana había un poco menos de tiempo para recibir apoyo en su lado del garaje cuando Verstappen tenía problemas.

"GP es, sinceramente, uno de los ingenieros más impresionantes con los que he trabajado. Sus ideas son increíbles", dice Tsunoda. "También supervisa mi chasis, pero si Max tiene problemas, la prioridad debe estar allí. Mi equipo de ingenieros es muy capaz, pero simplemente tiene menos experiencia, así que a veces necesitábamos ayuda. Solo que no siempre podía pedirla."

"He escuchado cómo se comunican GP y Max durante los Libres 1, y es totalmente distinto", añade. "Oyes lo eficiente que funciona todo. Yo también quería alcanzar ese nivel de comunicación. Si primero tienes que consultar algo con otra persona, automáticamente vas un paso por detrás."