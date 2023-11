Leclerc explica cómo sorprendió a Checo Pérez en Las Vegas F1

Leclerc no pudo llevarse la victoria después de arrancar desde la pole position en el Las Vegas Strip Circuit, pero terminó la carrera de gran manera al superar a Sergio Pérez en la curva 14 de la vuelta final, una maniobra que sorprendió al piloto mexicano.

El piloto de Ferrari ejecutó una maniobra al límite, que explicó que comenzó a planear vueltas antes teniendo en cuenta una pequeña equivocación de Pérez y la preparación de su propio monoplaza.

"Una vez que me lancé, estaba bastante seguro de que saldría bien", comenzó Leclerc al ser preguntado en conferencia de prensa sobre la acción.

"Era básicamente la única oportunidad que tenía. Es el único sitio donde puedes adelantar de verdad. Y también tuve en cuenta que 'Checo' había cometido un pequeño error cuatro o cinco vueltas antes, así que sabía que estaba siendo un poco cauto en la frenada".

"Y en la penúltima vuelta, empecé a recargar la batería para prepararme para esa última vuelta y funcionó. Así que, obviamente, ha estado muy, muy apretado, pero me he sentido muy feliz y he disfrutado mucho de la lucha", indicó.

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Pese a la satisfacción por ese final, Leclerc lamentó que el ingreso del coche de seguridad en la vuelta 25 de las 50 previstas tras el incidente entre Max Verstappen y George Russell afectara sus chances de victoria.

La neutralización le dio a Pérez la chance de parar en pits en busca de neumáticos duros nuevos cuando era líder y perder mucho menos tiempo que en condiciones de bandera verde, regresando segundo detrás de Leclerc, mientras que Verstappen se detuvo en ese momento, volviendo quinto a la carrera.

Leclerc, por su parte, se había detenido en pits cinco vueltas antes y se mantuvo en pista durante el coche de seguridad en un plan de Ferrari por hacer una sola parada en boxes.

"Son emociones encontradas. Por un lado, estoy muy contento con el rendimiento de hoy", reflexionó Leclerc. "No nos hemos dejado nada sobre la mesa y, hasta la última curva de la última vuelta, lo he dado todo y he conseguido ese segundo puesto. Pero, por otro lado, estoy decepcionado, ya que realmente creía que sin el coche de seguridad la victoria era nuestra".

"Hicimos un primer stint muy bueno con el medio y creo que teníamos neumáticos duros cinco vueltas más nuevos que Max y tuve unas buenas cuatro o cinco vueltas para ponerlos en temperatura. Hicimos un buen trabajo, así que estaba seguro de que la victoria era nuestra".

"Desgraciadamente, salió el coche de seguridad. Max y 'Checo' pararon, yo me quedé fuera con mis cinco vueltas de neumáticos duros usados, que no es demasiado, pero el problema es que cuando los enfrías durante el coche de seguridad, volver a calentar el neumático usado es increíblemente difícil. Ahí perdimos la carrera".

"Por otro lado, como ha dicho Max, la última parte de la carrera ha sido muy divertida y eso me ha dado mucha adrenalina dentro del coche y lo he disfrutado mucho".

