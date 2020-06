Las 24 horas de Le Mans virtuales con concierto de DJ The Avener

El francés realizará un concierto exclusivo, con una duración de 45 minutos, durante la noche de las 24 Horas de Le Mans Virtual, en una referencia a las presentaciones en vivo que, tradicionalmente, tienen lugar durante el evento real en el circuito francés.

La música y el automovilismo se han asociado durante mucho tiempo, y los fanáticos de todo el mundo podrán escuchar los mejores éxitos de The Avener, lo que garantizará que las pulsaciones se aceleren mientras los pilotos siguen compitiendo en la famosa pista de Le Mans.

De cara a esta presentación, The Avener dijo: “He tenido la oportunidad de estar en el pasado en eventos del WEC y en las 24 Horas de Le Mans; por lo tanto, estoy encantado de compartir mi música con todos los rincones del mundo durante esta primera edición de las 24 Horas de Le Mans Virtual".

Universal Music France y A&R Studios The Avener es un maestro en lo que respecta a la operación de su equipo electrónico, chips de sonido y software de música por computadora, mientras que los pilotos profesionales y los simracers que compiten en este evento único también son maestros detrás de sus equipos de simulación.

The Avener es un músico que, desde los cinco años, estudió piano clásico en el Conservatorio de Niza. Mejor conocido hasta ahora por producir "Fade Out Lines", una reelaboración de una canción de Phoebe Kildeer que se convirtió en un éxito mundial con más de 2 millones de ventas, ha combinado su amor por el deep house y el electro, con influencias del ritmo del blues y del soul. Se convirtió en el embajador musical del WEC para la temporada 2015 del Mundial de Resistencia, montando un set especial en el Área de Fanáticos en cada una de las rondas del campeonato.

Desde entonces produjo el álbum "The Wanderings of The Avener", que alcanzó el número 1 (tanto en formato físico como digital) con más de 10,000 ventas en la primera semana, ganando triples discos de platino en Francia, así como platino y oro en más de 10 países, junto con premios en otras latitudes. Este año ha sacado su segundo álbum, "Heaven" y planea una gira para 2021.

La presentación de Avener comenzará el sábado 13 de junio a las 11.00 p.m., hora de Francia, justo a la mitad de la carrera.

http://www.theavener.com/