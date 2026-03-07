F1 EN DIRECTO: la clasificación del GP de Australia 2026
Sigue en vivo todo lo que sucede en la clasificación para el GP de Australia de F1 2026 que se disputa en Melbourne.
Resumen y resultados de la clasificación en Australia
Incontestable pole de Russell en Australia y Mercedes arrasa; Alonso roza la Q1
El británico arrasó en la primera clasificación del año logrando una pole con 2 décimas de margen frente a su compañero de equipo, que fue 2º e Isack Hadjar 3º. Alonso quedó 16º y Sainz no pudo salir a pista.
POLE PARA RUSSELL Y DOBLETE DE MERCEDES EN AUSTRALIA
Lawson le gana a Lindblad la batalla interna de Racing Bulls para ser 8º
Piastri y Norris, 5º y 6º, a 0.8s y 0.9s, con Hamilton 7º casi calcando el crono del británico de McLaren
¡Hadjar le roba la cartera al monegasco y se queda a 0.492s de Russell!
¡Leclerc 3º a 0.516s de Russell!
¡Y Russell mejora todavía más! ¡Impresionante! 1:18.518
¡Antonelli mejora a su compañero Russell para ser el más rápido ahora mismo con un 1:18.811!
¡Hadjar con el Red Bull sube al tercer puesto, a 0.541s!
Lejos Leclerc, Piastri y Hamilton, a más de un segundo de distancia
Norris se queda segundo a 0.521s del Mercedes del británico
1:19.084 de Russell para colocarse en primer puesto
¡Salida de pista de Antonelli, pero estaba en su vuelta de calentamiento!
¡Semáforo verde! Se reanuda la Q3 con 9:40 de tiempo por delante
Norris ha pasado por encima del refrigerador y lo ha destrozado... Ahora los comisarios deberán limpiar la pista y en McLaren revisar el neumático del piloto británico
¡BANDERA ROJA! Hay un refrigerador de los radiadores de Mercedes en medio de la pista...
Los RB salen a pista con blandos usados, el resto lo hacen con gomas nuevas
¡Semáforo en verde! Arranca la última ronda de la clasificación... ¿Quién se llevará la pole? ¿Podrá alguien destronar a Mercedes?
Pues los comisarios tiene que retirar el Audi de Bortoleto... Que no saldrá a la Q3 y mañana por lo tanto saldrá 10º
¡Se queda parado el Audi de Bortoleto en la entrada del pitlane!
Hadjar parece que empieza con buen pie en Red Bull...
¡Termina la Q2! Pilotos eliminados del 11º al 16º: Hulkeberg, Bearman, Ocon, Gasly, Albon y Colapinto
¡Bortoleto echa a su compañero Hulkenberg de la Q3!
Los Haas mejoran, pero no pueden meterse en la Q3
¡Leclerc mejora y sube al segundo puesto, a 0.423s de Russell!
Hamilton sale de la zona de peligro con un 1:19.921
¡Antonelli se coloca segundo con un 1:19.435!
1:20.303 para Hulkenberg... Ahora mismo los dos Audi estarían en Q3