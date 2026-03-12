F1 EN DIRECTO: la práctica libre y la clasificación sprint del GP de China 2026
Sigue en vivo todo lo que sucede en la práctica libre y luego en la clasificación sprint para el Gran Premio de China de F1 2026.
Los veremos en poco más de dos horas para la sesión de clasificación de la sprint.
La lucha por la última posición del podio será cerrada entre los McLaren y los Ferrari.
Colapinto fue el mejor hispanoparlante en el puesto 15. Carlos Sainz en el 17 seguido por Fernando Alonso. Sergio Pérez 22.
Se acaba la práctica. Los Mercedes dominaron a siete décimas del mejor de sus rivales: Piastri.
Hulkenberg salta a la novena posición para el final de la sesión por delante de Gasly.
Colapinto avanza a la posición 15 por delante de Albon.
Antonelli mejora y se coloca a 0.120s de Russell
Piastri saltó a la tercera posición a siete décimas de Russell.
Russell y Hamilton a los pits.
Estamos en los últimos cinco minutos.
Norris mejora su gito y se coloca cuarto a 0.9s de Russell.
Leclerc salta al tercero a siete décimas de lo hecho por Russell.
Antonelli se va al segundo a solo una décima de segundo. Ambos sacan más de un segundo a los Ferrari.
Russell a la cima con 1m32.807s en su primer intento con blandos colocándose con 1.5s sobre Hamilton.
Colapinto ingres a pits y se queda detenido antes de llegar a su posición. El equipo corre a auxiliarlo.
Carlos Sainz se coloca en la posición 18 a 2.8 segundos de Russell.
Carlos Sainz sale a la pista para lo que debería ser su primera tanda larga. El español de Williams ha montado medios.
Hamilton mejora y se coloca segundo a dos décimas de Russell ya usando el blando. Los de Mercedes aún no pasan a la goma blanda
Piastri mejora su vuelta y se coloca en tercero a 0.3s de Russell
Sergio Pérez regresa a la pista con goma media.
Hamilton mejora su tiempo y pasa del quinto al tercero a 0.4s de lo hecho por Russell.
Colapinto a los pits.
Leclerc se ha colocado a dos décimas de Russell cuando llevamos ya 25 minutos.
Alonso se coloca en el puesto 17 en su primer intento.
Fernando Alonso sale a la pista con la goma blanda.
Colapinto ya suma 11 vueltas con el compuesto medio. Checo Pérez a los pits.
Leclerc se coloca en la segunda posición a medio segundo de Russell.
Se termina el periodo de Virtual Safety Car
Colapinto y Pérez siguen rodando en este momento. Los Mercedes en los pits.
Se despliega el VSC.
Oliver Bearman asciende al tercero con 1m34.950s