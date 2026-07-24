2026 Fórmula 1 GP de Hungría
F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de Hungría de F1 2026 en Hungaroring
Sigue en vivo todo lo que sucede el viernes en los entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en Hungaroring.
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Resumen
Texto en vivo
Hamilton lidera un 1-2 de Ferrari en la FP2 de Hungría, Checo Pérez es 20° y Colapinto sufre un choque
Lewis Hamilton fue el más rápido del viernes en la FP2 del GP de Hungría, relegando a Charles Leclerc para completar un 1-2 de Ferrari. Checo Pérez fue 20° con Cadillac y Franco Colapinto provocó una bandera roja tras sufrir un accidente.
Se termina la sesión. Solo los cinco primeros a menos de un segundo de diferencia de Hamilton .
Leclerc ha tenido un contratiempo contra el Mercedes de Antonelli. Parecía que estuvieran en carrera llevando al monegasco al límite
Sergio Pérez ya está en simulación y finalizará en el puesto 20, justo detrás de Bottas y Fernando Alonso
Antonelli no ha logrado colocarse dentro de los 10 mejores. Sigue en la posición 13.
Con 10 minutos restantes es momento de pasar a simulaciones de tandas largas.
Hamilton mejora y desplaza a Leclerc al segundo. El inglés logró un giro de 1m18.729s para superar a Leclerc por 0.148s
Verstappen señala que ha golpeado algo. Una pieza está en el circuito cuando restan 15 minutos.
Gasly se coloca en la posición 13
Hamilton se coloca con 1m18.914 para quedar en la segunda posición a solo 0.037s de Leclerc a pesar de ser récord en el primer sector.
Hamilton viene para romper el tiempo de su compañero
Leclerc asciende al primero con 1m18.877s
Lindblad asciende al octavo con la goma blanda. Lawson al sexto.
De nueva cuenta tenemos pista con bandera verde y todos regresan con goma blanda.
La sesión reiniciará en un minuto.
El incidente de Colapinto se da en la curva 14, la última antes de entrar a la recta principal del circuito cuando buscaba su primer giro con neumático blando.
Impacto de Colapinto que ha dañado la parte trasera del Alpine. Restan 32 minutos. El piloto dice estar "Ok"
Choque de Colapinto
Verstappen se queja diciendo que siente el coche terrible y no está cómodo ahora que rueda con los blandos.
Russell se coloca en cuarto.
Hadjar, luego de que le fue borrada su vuelta previa, se coloca quinto con la goma roja.
El cuatro veces campeón del mundo viene mejorando sus tiempos y se coloca en segundo a 0.193s de Norris. Hulkenberg saltó al quinto puesto.
Norris coloca una referencia con los blandos de 1m19.228s. Viene Verstappen con la misma goma.
Norris sale con los blandos. Primer intento con la goma roja.
Del grupo de top 10 casi todos en los pits, a excepción de Antonelli. Todos haciendo ajustes para simulación de clasificación.