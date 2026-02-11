F1 en DIRECTO: test de Bahrein - Día 1 (Con Live Timing)
Sigue en este enlace en vivo y en directo el test de F1 2026 en Bahrein, la primera jornada, con Live Timing (tiempos y posiciones al instante), imágenes, comentarios y más.
¿Pensabais que los F1 de 2026 serían más lentos que los de 2025? Pues en este análisis podemos ver que los nuevos coches ya están sorprendiendo y según las simulaciones, los tiempos se acercan muchísimo a los del año pasado
Carlos Sainz vuelve a pista con unos neumáticos blandos nuevos. El madrileño actualmente está 7º y ha dado 63 vueltas
¡Media hora para que se termine la jornada matinal de este primer día de test en Bahrein!
Lewis Hamilton, con blandos nuevos, mejora mucho su tiempo anterior y se coloca 4º, con un 1:36:433, a exactamente 1 segundo del mejor tiempo, que lo sigue teniendo Verstappen.
Tras una tanda muy larga de más de 15 vueltas, Max Verstappen entra en boxes. El holandés lleva 56 vueltas
Lewis Hamilton, Bortoleto y Piastri vuelven a pista. Los tres salen con blandos
Ahora mismo, tenemos a 4 pilotos en pista: Verstappen está rodando con medios, mientras que Russell, Ocon y Lindblad llevan blandos. El holandés es el más rápido en la última vuelta, con un 1:39:824
Hacemos un cambio por este lado, se despide por un rato Jose Carlos de Celis y os dejo con mi compañero Pol Hermoso, mientras yo empiezo a avanzar en el resumen matinal que aquí os dejaremos para quien se haya perdido algo
Bortoleto ha mejorado y ya está en 1:38, es octavo
Equipos y pilotos con más vueltas en el test de Bahrein de F1 (primeras tres horas)
1º Sainz – Williams (Mercedes) – 56 Vueltas
2º Lindblad – Racing Bulls (RBPT) – 55 Vueltas
3º Verstappen – Red Bull (RBPT) – 43 Vueltas
4º Ocon – Haas (Ferrari) – 38 Vueltas
5º Piastri – McLaren (Mercedes) – 36 Vueltas
6º Bottas – Cadillac (Ferrari) – 36 Vueltas
7º Russell – Mercedes (Mercedes) – 32 Vueltas
8º Hamilton – Ferrari (Ferrari) – 31 Vueltas
9º Stroll – Aston Martin (Honda) – 30 Vueltas
10º Colapinto – Alpine (Mercedes) – 28 Vueltas
11º Bortoleto – Audi (Audi) – 25 Vueltas
Ya hemos visto imágenes de carrera, como esta del Ferrari delante del McLaren (¿será así este año? veremos). Te recordamos que estamos continuamente actualizando nuestra galería de mejores fotos, ¡disfrútalas!
Sainz completa su vuelta número 50 del día, un buen comienzo para Williams tras perderse el shakedown de Barcelona. Casualmente, marca su mejor tiempo: 1m38.221s con neumáticos blandos para ser 7º.
Muchos os habéis dado cuenta de que el coche de Cadillac no tiene nombre. Se ha preguntado por ello esta mañana y atentos a la respuesta: "Sí, el chasis tiene un nombre, y creo que lo compartiremos en las próximas semanas. Es un nombre especial. Así que estén atentos. Es una gran pregunta".
¡Nombre especial! ¿Qué nombre le pondríais vosotros? Publicaremos los más interesantes que nos digáis en comentarios :D
Vaya, la SuperBowl ha dejado huella en el paddock, ¡y eso que fue de las finales menos interesantes que recordamos! Los Patriots no estuvieron nada finos...
Sea como sea, Liam Lawson está "calentando" así en el circuito de Sakhir, aunque él no se subirá al coche hasta mañana. ¡Y EH, LO SABEMOS! Ese balón no es de fútbol americano, es de rugby
Ahora Colapinto mejora con un 1:40.330 que deja a Stroll y el Aston Martin en la última posición, por 34 milésimas
Colapinto también ha marcado un mejor tiempo personal, un 1:40.718, que sin embargo no le saca de la 11ª plaza
Mientras tanto, mejoró Oscar Piastri con un 1:35.711 para quedarse a menos de tres décimas de Verstappen
Interesante esta pregunta de Giuseppe Mascarpone: "En estos test, en los equipos, cada piloto ensaya con su auto o usan uno de prueba? Desde Argentina, gracias".
En los test de F1, el reglamento estipula que cada equipo puede usar solo un coche, por lo que no hay dos coches, uno para cada piloto, sino que en mitad de jornada (o de un día para otro) se cambian los dorsales, asientos y pequeñas configuraciones para que cada piloto esté más a gusto, pero básicamente es el mismo coche.
Pregunta NitroNavigator#b54a95ef si seguían trabajando en el coche de Colapinto y... ¡buenas noticias! Sí, seguían trabajando, pero acaba de volver a pista
Esta mañana habló James Vowles, director de Williams, y mira lo que dice de Mercedes... (que por cierto, ¡es su motorista!)
Pregunta Chelo Fer desde Latam "Que ocurrió con Alpine en la bandera roja?"
Se quedó detenido en la entrada de la horquilla de la curva 8. Sorprende porque es un motor Mercedes, pero justo ese mismo coche, el Alpine de Colapinto, se detuvo ya en la primera mañana de los test de Barcelona, sin explicar la causa. Viendo lo que han podido rodar en el equipo oficial, parece más algo relacionado con la instalación del motor Mercedes en el Alpine que de la unidad de potencia. Pero nada preocupante, espero
Todos los coches, excepto el Alpine, han completado más de 20 vueltas. Williams lleva 43, Racing Bulls 39 y Red Bull 39 también
LucasFC43 ha preguntado: "Se sabe si en estos test la velocidad sigue limitada o ya no?".
Hemos visto a varios coches limitando un poco su velocidad, mucho lift and coast... (aquí lo que es, por si alguno duda). Si te refieres a Aston Martin, es probable que aún no vayan a tope, pero al menso ya están rodando en tiempos de Cadillac, Alpine y Audi. Sí, no son los mejores equipos para compararse, pero...
Los pilotos y equipos con más vueltas hoy
1º Lindblad (Racing Bulls) – 37 vueltas
2º Sainz (Williams) – 34 vueltas
3º Verstappen (Red Bull) – 29 vueltas
4º Ocon (Haas) – 28 vueltas
5º Hamilton (Ferrari) – 24 vueltas
6º Piastri (McLaren) – 23 vueltas
7º Russell (Mercedes) – 23 vueltas
8º Stroll (Aston Martin) – 20 vueltas
9º Bottas (Cadillac) – 20 vueltas
10º Bortoleto (Audi) – 18 vueltas
11º Colapinto (Alpine) – 17 vueltas
La parafina durante los test nos permite ver decoraciones de los F1 alteradas. No nos disgusta cómo queda esto en el Williams de Sainz
Carlos Sainz, Williams
Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images
Lance Stroll ya rodó en 1:40 y es noveno