Muchos os habéis dado cuenta de que el coche de Cadillac no tiene nombre. Se ha preguntado por ello esta mañana y atentos a la respuesta: "Sí, el chasis tiene un nombre, y creo que lo compartiremos en las próximas semanas. Es un nombre especial. Así que estén atentos. Es una gran pregunta".

¡Nombre especial! ¿Qué nombre le pondríais vosotros? Publicaremos los más interesantes que nos digáis en comentarios :D