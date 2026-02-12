F1 en DIRECTO: test de Bahrein - Día 2 (Con Live Timing)
Sigue aquí en directo la jornada de test de F1 2026 de Bahrein de este jueves, con tiempos y posiciones (Live Timing), imágenes, comentarios y más.
Clasificación en directo
Resumen
-
- Aclaramos que nuestro Live Timing no muestra las vueltas totales de cada piloto, sino las vueltas que llevan con ese juego de neumático. Gracias por la comprensión
Texto en vivo
Y sale de nuevo Alonso a pista
¡Mercedes confirma un problema de motor! El coche está en el box desde hace mucho rato, y Antonelli solo pudo dar tres vueltas. Es noticia que falle el coche oficial
Ya puedes disfrutar de las primeras fotos de la jornada, en nuestra galería de los test de F1 en Bahrein, que actualizamos a cada rato (haz click aquí o en la imagen)
Mejora levemente Alonso con un 1:40.620. Sigue siendo séptimo
Nos señalaba en comentarios ApexAstroMaster un error anterior en el conteo de vueltas. Pedimos perdón por ello, a veces da algún fallo, pero luego regresa. Por cierto, recordamos eso, que nuestro Live Timing no muestra las vueltas totales, sino las de ese neumático
Tenemos a nuestro compañero Jake Boxall-Legge en pista. Quiero decir, en curva... Esto nos dice
"Me he sentado de nuevo en la curva 11, solo para escuchar algunos sonidos de motor".
"El Mercedes parece tener la unidad de potencia con el sonido más suave de la parrilla, muy parecido a su antiguo motor, mientras que el Ferrari tiene un tono similar, pero con un toque áspero, como si comparara la voz de un Al Pacino más joven con sus tonos actuales".
"El Honda rugía un poco al acelerar ayer, pero hoy suena un poco más dócil. El VCARB 03 de Liam Lawson sonaba muy ronco a bajas revoluciones, y el Audi es simplemente ruidoso; se puede oír a kilómetros de distancia".
"El sonido del Audi al salir de la curva también es distintivo: un borboteo gutural acompaña al R26 cuando Nico Hulkenberg entra en la curva 11".
Alonso volvió a pista y marca un 1:40.920 que le deja aún séptimo pero es su mejor vuelta del día
McLaren trabaja en el motor (Mercedes) del coche de Norris. Y a su vez Mercedes solo ha dado tres vueltas...
Leclerc y Hulkenberg ahora mismo en pista
Leclerc ha marcado la vuelta más rápida del día y de estos test hasta el momento. Un tiempo de 1:34.442 lo coloca en cabeza y eclipsa el 1:34.669 que Norris marcó ayer
Charles Leclerc, Ferrari
Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images
El 1:35.795 que permite liderar a Norris, por cierto, fue con neumáticos C1
Fernando Alonso marcó un 1:42 antes de bajar a 1:41.916 para ser sexto, aún a más de seis segundos del líder
¡Y vuelve a pista Alonso!
Pérez marcó su primer tiempo del día, un 1:43.185 que le colocó quinto
Fernando Alonso ha presentado su casco para la temporada 2026 de F1. ¿Te gusta?
Buena noticia también para Checo Pérez y Cadillac, que vuelven a pista por primera vez desde la bandera roja provocada
De momento no ha vuelto a salir el Aston. Y Gasly sigue a lo suyo, 1:37.625 como mejor tiempo, pero sobre todo 16 vueltas ya
Llegan noticias negativas de Red Bull. Un problema en la rutina del montaje del coche el miércoles les va a dejar con un retraso importante hoy. ¡Calculan que unas dos horas!
El Aston Martin ha salido, por cierto, sin las branquias de la cubierta motor... Recordemos que ayer mostraron dos versiones diferentes, como puedes ver en estas fotos de Stroll
Alonso ya ha dado dos vueltas y ha vuelto al box. Vueltas de instalación, de chequear todo, y al garaje
¡Y AHÍ ESTÁ, SALE FERNANDO ALONSO A PISTA CON EL ASTON MARTIN!
Parece que Hamilton, que hoy no sale a pista, se ha tomado ya el primer café del día. ¿Puede traerme alguien uno, por favor?
Nos acercamos a la primera hora y solo dos coches no han salido: el Red Bull de Isack Hadjar y el Aston Martin de Fernando Alonso
El Alpine de Gasly, de momento protagonista, no tanto por el 1:39.625 que le permite liderar, sino porque es el más activo, y el primero en llegar a las 10 vueltas
Checo Pérez volviendo ya al paddock
Por cierto, es un detalle menor, pero nos debemos a la verdad: Hulkenberg no fue el primer piloto en salir a pista hoy, fue Norris, pero el Audi adelantó al McLaren y completó primero esa primera vuelta
¡Y se reanuda la acción! Ya hay bandera verde de nuevo y ha durado poco la pausa. De hecho salen Norris, Bearman y Lawson
Era la vuelta de salida de boxes del mexicano, así que algún problema de instalación, quizás. Parecía la recta trasera