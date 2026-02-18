F1 en DIRECTO: test de Bahrein 2026, miércoles
Sigue en vivo y en directo en este enlace los test de F1 de Bahrein 2026 con Live Timing de tiempos y posiciones, imágenes, comentarios y más.
Clasificación en directo
Resumen
- Nuestro Live Timing no muestra las vueltas totales de cada piloto, sino las que lleva con ese neumático. Gracias por la comprensión.
Texto en vivo
Alonso volvió a boxes y Aston trabaja en esa pieza que se soltó
¡A Alonso se le ha desprendido un cable en la parte de atrás del Aston Martin! No logramos saber qué pieza es
Podríamos tener algún coche amarillo, pero viniendo de años atrás donde predominaba el color de la fibra de carbono, agradecemos tener una parrilla colorida este año
Mejor tiempo personal de Fernando Alonso, que ha bajado ya a 1:36.536, con lo que se coloca sexto
Sale de nuevo a pista Alonso
Alonso volvió a pista, y Lindblad sigue. Gasly, Hadjar, Albon y Leclerc también están rodando ahora
Si te perdiste el inicio de la sesión, Esteban Ocon fue el primero en salir a pista esta mañana, con el Haas (no confundir con el Audi, al que se ve justo detrás con Hulkenberg)
Continúa Alonso su tanda, consiguiendo cierta regularidad en sus vueltas, en torno al 1:38.4
Extraño problema en el Racing Bulls de Lindblad, que parecía quedarse parado. Ahora mismo solo él y Alonso en pista
Y este es el número de vueltas hasta el momento
Lando Norris - McLaren (Mercedes) 12
Kimi Antonelli - Mercedes (Mercedes) 11
Charles Leclerc - Ferrari (Ferrari) 10
Esteban Ocon - Haas (Ferrari) 10
Pierre Gasly - Alpine (Mercedes) 6
Alex Albon - Williams (Mercedes) 6
Nico Hulkenberg - Audi (Audi) 6
Fernando Alonso - Aston Martin (Honda) 6
Arvid Lindblad - Racing Bulls (RBPT) 6
Isack Hadjar - Red Bull (RBPT) 4
Sergio Pérez - Cadillac (Ferrari) 0
Alonso marca un 1:38.699 como primer tiempo, con el neumático C3, medios, que le deja sexto y a 4.226 del nuevo mejor tiempo, que es de Kimi Antonelli con el Mercedes (1:34.473)
Sale de nuevo Fernando Alonso a pista
Lando Norris marca un 1:34.766 que le coloca primero. Aún lejos de los mejores tiempos
Muy nervioso el Ferrari de momento, se va largo Leclerc en la curva 4, sin mayores consecuencias. Con mucha parafina, por cierto
Hablábamos antes de lo aparatosas que eran las parrillas de sensores aerodinámicos de Williams. ¡Nada mal tampoco las del Red Bull!
Mientras tanto, Pierre Gasly sale con el Alpine, por lo que diez de las once escuderías ya han salido
Las cámaras enfocan a Checo Pérez sin el casco puesto en el box, mientras su equipo trabaja en la parte delantera del coche de Cadillac. Arrancan con problemas, parece
¡Vaya bloqueo de Arvid Lindblad! Se fue largo en la curva 1 del circuito de Bahrein. Esos neumáticos habrán perdido mucho...
Los únicos coches que áun no han salido es el Alpine, con Pierre Gasly al volante, y el Cadillac, que tendrá a Checo Pérez por la mañana y a Bottas por la tarde
Vuelta de instalación de Alonso con el Aston Martin y vuelta al box
Recordemos: disputan la mañana de hoy en el test de F1 en Bahrein Norris con el McLaren, Leclerc con el Ferrari, Antonelli con el Mercedes, Hadjar con el Red Bull, Ocon con el Haas, Hulkenberg con el Audi, Albon con el Williams, Alonso con el Aston Martin, Lindblad con el Racing Bulls, Pérez con el Cadillac y Gasly con el Alpine
¡Fernando Alonso en pista! ¡Desde el principio!
Charles Leclerc es el primer líder de la mañana, con un 1:38.356
También el Williams y el Ferrari en pista