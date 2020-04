Barcelona propone correr a puertas cerradas... sin pagar

La pandemia de COVID-19 ha desmantelado los calendarios de todas las competiciones. La Fórmula 1 ya ha tenido que suspender o aplazar sus nueve primeras citas, y la décima (Francia) también parece que seguirá el mismo camino.

Una de esas rondas suspendidas es la del GP de España que se iba a disputar el 10 de mayo en el Circuit de Barcelona-Catalunya, y el director del trazado de Montmeló habló de la situación en Catalunya Radio.

Allí, Joan Fontserè reveló que ya están en conversaciones con la F1 para disputar carreras a puerta cerrada, aunque explicó que no pueden ser en las mismas condiciones previas a la crisis. "Es una propuesta que ha ido evolucionando en el tiempo", comenzó.

"Al principio la situación era pensar en una fecha a ver cuándo se podía hacer el gran premio a puerta abierta. Esa fecha no llegaba nunca y, al final, la evolución de las conversaciones con la F1 y MotoGP nos lleva a este escenario: nosotros tenemos la instalación a punto, tenemos 30 años de experiencia organizando esos eventos, lo que queremos es que el año próximo el deporte de la F1 y MotoGP vuelva en su máximo esplendor y con la fuerza que toca".

"Por tanto, que nos digan en qué formato quieren hacerlo para ayudar a contribuir que tengamos deporte el próximo año con la máxima salud posible”.

El director del circuito catalán aclara que no es sostenible realizar el gran premio pagando lo mismo que pagaban en condiciones normales: “La partida más grande que tenemos por la organización de los grandes premios es la venta de entradas, además de la hospitalidad y el impacto económico que hay en la zona. Lo que estamos hablando con ellos es que, en ningún caso, podemos asumir ningún coste de canon de esta disciplina”.

Cuando se le preguntó si la F1 ve con buenos ojos que no se pague el canon, respondió: "Estamos trabajando en una fase de ver las condiciones no solo económicas, también logísticas y sanitarias, y eso puede cambiar mucho el coste de la producción. Vamos paso a paso, les hemos trasladado nuestras intenciones y ellos entienden que la parte de nuestros ingresos no la tenemos y, por tanto, no nos pueden exigir lo que hasta ahora nos han exigido”.

Posibilidad de hacer dos carreras

Una de las ideas que maneja la Fórmula 1 es la de realizar dos carreras en cada uno de los circuitos a los que pueda acceder, para tener un calendario con más de 10 pruebas (se requieren al menos 8 para que un campeonato sea considerado mundial).

Ante la pregunta de si el Circuit está preparado para hacerlo, Fontserè contestó: “Nosotros acogemos los test de F1 desde hace algunos años y son dos semanas seguidas. La instalación lo permite, evidentemente nosotros hemos trabajado con ellos siempre durante un solo gran premio, si hay que hacer más hay que ver las condiciones y ponernos de acuerdo, que en ningún caso será en las que teníamos hasta ahora”.

El futuro del Circuit en la F1

Tras una dura negociación, el circuito logró renovar con la F1 para esta temporada, en un contrato por un año que tendrá que ser revisado de nuevo.

El objetivo es prolongar su presencia en el calendario después de un curso, el 2020, totalmente atípico: “Nosotros lo que pedimos es que tenemos un año que no vamos a ejecutar, y planteamos acuerdos de futuro. Igual que nos ofrecemos ahora para organizarlo en las condiciones que se crean convenientes, queremos seguir organizándolo en el futuro".

"Lo que nos planteamos es seguir adelante en 2020 y con opciones de seguir las conversaciones para renovar el contrato como hemos hecho hasta ahora”, concluyó el director.

