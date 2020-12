Hamilton sintió los efectos del COVID en el GP de Abu Dhabi

El piloto de Mercedes regresó a la acción en el final de la temporada de F1 este fin de semana después de perderse el GP de Sakhir por culpa de COVID-19, pero admitió no haberse recuperado totalmente de la enfermedad.

Después de obtener el tercer lugar detrás de Max Verstappen y Valtteri Bottas en la carrera de Yas Marina, Hamilton dijo que no se sintió bien y que sentía que su forma se había visto afectada.

"Esa fue una carrera muy dura para mí", dijo. "Todo el año físicamente he estado bien, pero hoy definitivamente no lo estaba. Así que me alegro de que haya terminado".

Cuando le preguntaron si creía que el coronavirus lo había afectado en la carrera, el británico dijo: "Físicamente, tremendamente. No creo que nunca nada me haya afectado tanto".

"Mi cuerpo no se siente muy bien, pero mira el lado positivo de que lo haya logrado. No pensé en ningún momento la semana pasada que estaría aquí".

"Por lo tanto, estoy realmente agradecido por mi salud y por estar vivo, y espero recuperarme en el próximo período de tiempo que tenemos. Luego volveré a entrenar y llevaré mi cuerpo de vuelta a donde sé que debería estar".

Hamilton y Bottas se quedaron sin poder desafiar realmente a Verstappen durante el GP de Abu Dhabi, con el ritmo de Red Bull habiendo sido mucho mejor de lo que el dúo de Mercedes había predicho.

Bottas dijo: "Creo que Red Bull fue demasiado rápido hoy. Sorprendentemente rápido. Pensamos que el ritmo de carrera sería bastante idéntico, pero sí que pudieron controlar la carrera y la diferencia cuando fue necesario. Estuve intentando todo lo que podía pero no pude seguirle el ritmo".

Hamilton agregó: "Creo que los Red Bull este fin de semana estuvieron demasiado lejos de nuestro alcance. No pudimos mantener el ritmo que ellos tenían".

El final de la carrera fue con Alex Albon, segundo piloto de Red Bull, acercándose a Hamilton y el de Mercedes elogió el trabajo que había hecho el piloto tailandés.

"Fue un trabajo fantástico ver a Alex ahí arriba con nosotros", dijo. "Estábamos teniendo una batalla de dos equipos, que es lo que creo que necesita el deporte".

