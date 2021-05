08:54 "He tratado de hacer todo lo posible el fin de semana, he girado muchas vueltas solo, sabía que Fabio tenía mejor ritmo, no podía mantener ese ritmo, pero me he mantenido ahí, no creía que pudiera pillarle, pero fue fantástico, las últimas siete vueltas se me han hecho eternas, pero es indescriptible lo que estoy sintiendo, me encantaría que mis padres estuvieran aquí, seguro que lo están celebrando en casa", ha dicho Miller