Peterhansel a Al Attiyah: "Cuando no ganamos, no lloramos"

La batalla MINI-Toyota lleva siendo protagonistas desde que Peugeot se marchó del mundo de los raids tras ganar el Dakar 2018 con Carlos Sainz, Lucas Cruz y su 3008 DKR Maxi.

La diferencia de concepto –buggy vs 4x4– ha propiciado intensos cruces de declaraciones desde entonces entre los responsables de X-Raid y Toyota Gazoo Racing, pero Nasser Al Attiyah también ha entrado al barro desde el año pasado. Aunque el qatarí no lo hizo en 2019, cuando se llevó la victoria en la última edición sudamericana.

En los últimos días del Dakar 2021, tanto Al Attiyah como Toyota se han quejado amargamente de que les era "imposible" competir contra MINI X-Raid y sus dos ruedas motrices en el desierto saudí. Además, señalaron que uno de los principales problemas son los más de 50 pinchazos que han sufrido en sus cuatro coches oficiales desde que comenzó el rally.

"No sé qué más puedo hacer, es el segundo que estamos luchando contra los buggies. Para mí, creo que tienen que cambiar las normativas, solo eso, que sea justo para todos. Estoy más decepcionado que el año pasado porque si solo tienes cuatro dedos y no cinco, no es justo. Creo que tienen que cambiar la normativa por los buggies, porque ahora llevan cinco años ganando a los 4x4 y esto no es justo. Espero que la organización tome medidas porque si no, no estamos interesados en volver", soltó Al Attiyah tras acabar segundo el Dakar 2021 este viernes.

"No es cuestión de dónde va mejor el buggy y donde mejor el 4x4. Las reglas no son justas, solo eso. No solo por las ruedas, son muchas cosas. No soy yo el que tiene que cambiarlo, pero todo está muy claro. Peugeot ganó tres veces, ahora dos veces MINI, es algo muy fuerte. Nosotros luchamos con un 4x4, tenemos muchos pinchazos y el buggy es… un buggy, no es un coche de ningún fabricante".

Por su parte, Stéphane Peterhansel, que se proclamó por 14ª vez (8ª en coches) ganador del Dakar junto a su nuevo copiloto, Edouard Boulanger, contestó a las palabras del qatarí con una buena dosis de acidez.

"No quiero comentar sobre esto, porque han estado de luto durante años. Nosotros, cuando no ganamos, no lloramos. Es sólo una cosa del ego. Si [Nasser] tuviera un ego ligeramente diferente, podría haber ganado el Dakar. Su ego lo empujó al punto de querer ganar el Prólogo, y creo que fue entonces cuando perdió la carrera", apuntó el galo, de 55 años.

El propio director de Toyota Gazoo Racing Sudáfrica, Glyn Hall, aseguró en las últimas horas que se reunió con Jean Todt, presidente de la FIA, –presente en Yanbu desde el jueves– y que le aseguraron "que tomarán medidas en cuanto a todo lo que rodea la normativa técnica , los neumáticos y el ajuste de rendimiento".

La FIA modificó para 2021 la velocidad máxima de los coches de la categoría T1 (dos ruedas motrices y 4x4), limitándola a 180 km/h, después de que Toyota presionara por ello tras analizar los datos del Dakar 2020. Pero los buggies siguen contando con un ancho de rueda ligeramente mayor, el sistema de inflado-desinflado desde el cockpit y mayor recorrido de suspensión que los 4x4.

Se esperan unos últimos meses de invierno y primeros de primavera intensos, ya que X-Raid continuará gestionando los buggies y 4x4 con el nombre de MINI, pero una compañía creada también por Sven Quandt bajo el nombre de Q Motorsport es la encargada de gestionar el nuevo proyecto híbrido de Audi para 2022.

Todos los ganadores del Dakar en coches

Stéphane Peterhansel, 8 Dakar (6 más en motos) 1 / 18 Foto de: A.S.O. 2004 con el Mitsubishi Pajero 2005 con el Mitsubishi Pajero 2007 con el Mitsubishi Pajero 2012 con Mini All 4 Racing 2013 con Mini All 4 Racing 2016 con el Peugeot 2008 DKR 2017 con el Peugeot 3008 DKR 2021 con el MINI X-Raid buggy Ari Vatanen, 4 Dakar 2 / 18 Foto de: Peugeot Sport 1987 con el Peugeot 205 T16 1989 con el Peugeot 405 T16 1990 con el Peugeot 405 T16 1991 con el Citroën ZX *En la foto junto a Bernard Giroux y con el jefe del equipo, Jean Todt. Carlos Sainz, 3 Dakar 3 / 18 Foto de: Peugeot Sport 2010 con el Volkswagen Touareg 2 2018 con el Peugeot 3008 DKR Maxi 2020 con el MINI X-Raid buggy *En la foto, junto a Lucas Cruz. Nasser Al-Attiyah, 3 Dakar 4 / 18 Foto de: Volkswagen Motorsport 2011 con el Volkswagen Touareg 3 2015 con Mini All 4 Racing 2019 con el Toyota Hilux *En la foto junto a Mathieu Baumel y Kris Nissen, jefe del equipo VW. René Metge, 3 Dakar 5 / 18 Foto de: Porsche AG 1981 con el Range Rover 1984 con el Range Rover 1986 con el Porsche 959 *En la foto junto a Dominique Lemoyne en el Porsche 959 #186 Hiroshi Masuoka, 2 Dakar 6 / 18 Foto de: Mitsubishi Motors 2002 con el Mitsubishi Pajero 2003 con el Mitsubishi Pajero *En la foto junto a Andreas Schulz. Jean-Louis Schlesser, 2 Dakar 7 / 18 Foto de: Gauloises Racing 1999 con Schlesser-Renault 2000 con Schlesser-Renault Jacky Ickx, 1 Dakar 8 / 18 Foto de: Peugeot Sport 1983 con el Mercedes 280 G *En la foto con Christian Tarin en el Peugeot con el dorsal 206 Patrick Zaniroli, 1 Dakar 9 / 18 1985 con el Mitsubishi Pajero *En la foto junto con Jean Da Silva en el Mitsubishi Pajero con el dorsal 189 Juha Kankkunen, 1 Dakar 10 / 18 Foto de: Peugeot Sport 1988 con el Peugeot 205 T16 *En la foto junto al jefe de equipo Jean Todt y Ari Vatanen Hubert Auriol, 1 Dakar 11 / 18 1991 con el Mitsubishi Pajero Bruno Saby, 1 Dakar 12 / 18 1993 con el Mitsubishi Pajero *En la foto con Dominique Seriyes Kenjiro Shinozuka, 1 Dakar 13 / 18 En 1997 con el Mitsubishi Pajero *En la foto junto a Henri Magne Jean-Pierre Fontenay, 1 Dakar 14 / 18 En 1998 con el Mitsubishi Pajero *En la foto con Gilles Picard en el Mitsubishi Pajero con el dorsal 206 Jutta Kleinschmidt, 1 Dakar 15 / 18 2001 con el Mitsubishi Pajero En la foto junto a Andreas Schulz Luc Alphand, 1 Dakar 16 / 18 Foto de: Mitsubishi Motors 2006 con el Mitsubishi Pajero *En la foto, con Gilles Picard en la presentación del equipo Repsol Mitsubishi Ralliart para 2007 Giniel de Villiers, 1 Dakar 17 / 18 Foto de: Volkswagen Motorsport 2009 con el Volkswagen Touareg 2 *En la foto, con Dirk von Zitzewitz Nani Roma, 1 Dakar 18 / 18 Foto de: X-Raid Team 2014 con Mini All 4 Racing