Kevin Benavides, el niño que soñaba en grande

Los libros de historia del Dakar han recibido por primera vez un nombre argentino entre los ganadores de motos en la edición 2021. En las 42 ediciones celebradas antes, nunca un sudamericano había logrado alzarse con el Touareg en esta compleja categoría. Kevin Benavides (Salta, 1989) sí lo ha hecho.

El salteño, de 1,72 metros de altura, mirada intensa y pelo teñido de claro, además ha encabezado el primer doblete de Honda desde 1987 junto a Ricky Brabec, ganador de 2020.

Su trayectoria comenzó cuando, con apenas cuatro años, su padre, Norberto, le enseñó a montar en moto. Desde entonces, "la pasión, la garra y la perseverencia" han sido sus compañeras de viaje, según su progenitor.

Formado en el Enduro argentino, no daría el salto a Europa hasta que con 21 años se licenció en Administración de Empresas, condición clave que le puso su padre para poder perseguir su sueño sobre dos ruedas.

"Si hay algo que le tengo que destacar a Kevin es la voluntad, la voluntad que tiene de hacer las cosas, de hacerlas bien. Él quería ir a España y a otros lados cuando tenía 20-21 años, pero le dije que primero terminara la carrera de la Universidad. Estudió y logró ser Licenciado en Administración de Empresas con 10", cuenta desde Salta el padre de los Benavides a Motorsport.com.

Después de ser cuarto en el Mundial de Enduro Junior en 2012, algo inédito en Latinoamérica, en 2015 decidió dar el salto a los rallies y logró estar entre los cuarto mejores en el Rally OiLibya de Marruecos. Su debut en el Dakar 2016 con Honda fue toda una sensación, al colarse en el top 5.

Aunque se perdería la edición 2017 por una lesión de última hora, en 2018 ya quedó segundo y en 2019 repitió en el top 5 tras una reclamación por una sanción que tardó meses en resolverse.

Pero, ¿cómo comenzó todo?

“La pasión por las motos de Kevin nace de mi parte, porque corrí un montón de años de manera amateur aquí en Salta (Argentina), donde hay muchos cerros y lugares bellos. Nos gustaban las carreras y lo llevaba desde muy chiquito conmigo. Esa pasión surgió desde el primer día que lo llevé en moto, que tenía dos años y lo subí en el tanque de gasolina. Apenas tuvo cuatro años ya manejaba una moto, una QR50 y le veía que tenía muchísima habilidad. Ahí empezó todo, las ganas, la pasión que tiene por esto. Es un tipo extraordinario en cuanto a la convicción que tiene", comenta Norberto Benavides.

"Desde pequeño empezó a correr a los 8-9 años, que yo lo llevé a las carreras y corría con unos amiguitos. Él corría, daba vueltas y al principio no le enseñaba mucho porque iban a jugar. Pero luego le vi las ganas que tenía de aprender y le empecé a enseñar. Empezó a correr carrera tras carrera, y cuando perdía –que no le gustaba perder a nada–, se ponía a entrenar y al siguiente día mejoraba muchísimo. Yo hacía Enduro con él y me sorprendía porque él hacía cosas sorprendentes desde bien pequeño".

El progenitor de la familia destaca determinadas cualidades de su hijo mayor –Luciano también compite con Husqvarna– que considera que han sido claves para que haya llegado hasta donde está hoy: la cima del Dakar, la historia del motor argentino.

"Desde pequeño siempre ha sido muy responsable. Siempre escuchó, que es la gran virtud que tiene Kevin, que siempre escucha y eso lo hace diferente. Desde chico eso era algo que destacaba, porque siempre aprendía, hacía las cosas bien y tenía respeto por los demás. La personalidad que él tiene, la garra, el corazón, la perseverancia, esa pasión por las carreras y por ganar son la clave", asegura.

Y rememora una anécdota que define a Kevin Benavides, el primer ganador sudamericano del Dakar en motos: "Una vez me acuerdo que había una carrera y venía ganando, pero se cayó y se dio un golpe que fue tremendo. Yo pensé que no se levantaba… pero así como estaba, que le habían sacado ya 10 minutos, salió a todo lo que daba y los pasó de nuevo a todos en los 20-30 minutos que quedaban. Llegó con toda la pierna morada, pero ganó esa carrera. Esa actitud era muy diferente a otros amigos de él, que cuando les pasaba eso, abandonaban. No hay manera para él de renunciar a lo que se propone".

Tanto desde el equipo Honda, como desde su entorno, destacan la capacidad de trabajo que tiene Benavides, ya sea encima de la moto o en el gimnasio, donde ha llegado a hacer "5-6 horas diarias" en 2020 a pesar de la COVID-19, "como si la carrera fuese mañana".

El propio piloto argentino aseguró nada más cruzar la meta de Yeda que pocos sabían los sacrificios que tuvo que hacer para lograr su sueño de ganar el Dakar. Su padre, es de esos pocos.

"Kevin se sacrificó toda la vida, realmente eso es lo que es meritorio en él. Son muchísimas las horas que le dedica a su pasión, a las motos, a su preparación física y emocional. No quiere improvisar, quiere estar preparado para todo. Está corriendo la carrera más difícil del mundo y no es fácil para nadie con todo el nivel de pilotos que hay en el Dakar. Sobresalir entre todos ellos es un gran logro, es algo único y es muy importante para nosotros como argentinos y latinoamericanos", sentencia.

Por supuesto, él y la madre de Kevin, Isis, sufren cuando ven correr a sus hijos en el Dakar –"si por mí fuera, querría que dejasen de correr hoy mismo, pero por otro lado siento la pasión que ellos tienen y por ningún motivo haría que lo dejaran"–, pero lo que ha logrado el argentino en este Dakar 2021 hace olvidar todos los malos momentos, los sinsabores, las lágrimas.

Kevin Benavides es ya historia presente del Dakar y, con 32 años, aún tiene nuevos capítulos que escribir en la carrera más dura del mundo.

