Loeb marca un récord histórico en el Dakar 2023

Cargar reproductor de audio

Al Hofuf-. El mundo del automovilismo ha estado pendiente del Rally Dakar durante más de dos semanas, y aunque la clasificación general no brinde una de las carreras más apretadas de la historia, no falta la emoción, con un Sébastien Loeb que no se cansa de batir récords históricos. El piloto francés del Bahrain Raid Xtreme ha superado la marca de un mito como Ari Vatanen al cosechar su sexto triunfo consecutivo en la prueba por el desierto, ye que l finlandés se quedó en cinco.

En la mañana del campamento de Shaybah, los pilotos encendieron los motores de sus vehículos para encarar los 154 kilómetros de etapa especial hasta el vivac de Al Hofuf, con el mito del WRC abriendo pista en las dunas. El nueve veces campeón del mundo comenzó con energía, lo suficiente como para generar un colchón de varios segundos respecto a Nasser Al Attiyah, quien no tenía nada que ganar y todo que perder en caso de cometer un error, puesto que antes de empezar la especial disponía de casi hora y media de colchón respecto al francés.

Conoce lo que ha pasado en la penúltima etapa del Rally Dakar 2023 en motos: Kevin Benavides se impone y aprieta el liderato a un día del final

Por detrás, en la llegada al primer punto de control en el kilómetro 34, el compatriota del líder provisional de la etapa, Guerlain Chicherit, se quedaba a poco más de un minuto, mientras que el único de los Audi vivo en carrera, el de Mattias Ekstrom, se colocaba cuarto, por delante de Yazeed Al Rajhi y un sorprendente Erik Goczal con su T4.

En el segundo de los tramos cronometrados, ya en el kilómetro 78, todo continuaba igual para los más rápidos, con Sébastien Loeb por delante de un Nasser Al Attiyah que iba con una mano en la ventanilla controlando su ventaja, pero el sueco de Audi conseguía batir a Chicherit, que se caía a más de cinco minutos del mejor crono, pero eso no era la mayor de la noticias, ya que el polaco del Energylandia Rally Team, con Oriol Mena de copiloto, igualaba a los coches de la categoría principal y era cuarto.

Por detrás, tanto Henk Lategan con su Toyota como Jakub Przygonski con su X-Raid MINI, se beneficiaban del tropezón del galo del GCK Motorsport, algo que también le ocurrió al piloto local de Overdrive, mientras que Lucas Moraes resistía en la novena posición para continuar con sus esperanzas de podio en Dammam.

Cuando se llegaban a las dos horas de carrera, sobre el kilómetro 114, todas las plazas se mantenían estabilizadas, con el nueve veces campeón del mundo de WRC en lo más alto en busca de batir el récord histórico de seis victorias de etapa consecutivas de Ari Vatanen. El qatarí y defensor del título ya se dejaba más de tres minutos, pero parecía que tenía en bandeja su segundo lugar, además de su quinto trofeo Touareg, por delante de un Mattias Ekstrom que sentía el acoso de Goczal con su ligero T4.

Ya en la llegada a la meta, expectantes por lo que pudieran hacer los pequeños coches en comparación con los poderosos T1+, todo lo importante ya estaba decidido, con un Sébastien Loeb que logró su objetivo de batir la marca histórica de seis victorias consecutivas de una especial en el Rally Dakar, dejando a su principal rival por el trofeo Touareg y líder de la clasificación general a más de cinco minutos, por lo que los kilómetros restantes, al tener el qatarí un colchón cercano a la hora y veinte minutos, serán un mero trámite hasta la celebración en el podio de Dammam.

RESULTADOS DE LA ETAPA 13 DE COCHES DEL RALLY DAKAR 2023

Provisional

Posición Marca Piloto Equipo Tiempo (gap) 1 S. LOEB (FRA) F. LURQUIN (BEL) #201 - BAHRAIN RAID XTREME 2:26:17 (1e) 2

N. AL-ATTIYAH (QAT) M. BAUMEL (FRA) #200 - TOYOTA GAZOO RACING +5:28 (2e) 3

M. EKSTROM (SWE) E. BERGKVIST (SWE) #211 - TEAM AUDI SPORT +6:31 (3e) 4

Y. AL RAJHI (SAU) D. VON ZITZEWITZ (DEU) #202 - OVERDRIVE RACING +10:56 (4e) 5 J. PRZYGONSKI (POL) A. MONLEON (ESP) #203 - X-RAID MINI JCW TEAM +11:31 (5e) 6 L. MORAES (BRA) T. GOTTSCHALK (DEU) #230 - OVERDRIVE RACING +12:07 (6e) 7

G. CHICHERIT (FRA) A. WINOCQ (FRA) #206 - GCK MOTORSPORT +12:56 (7e) 8

J. YACOPINI (ARG) D. OLIVERAS CARRERAS (ESP) #220 - OVERDRIVE RACING +13:17 (8e) 9 G. DE VILLIERS (ZAF) D. MURPHY (ZAF) #205 - TOYOTA GAZOO RACING +13:51 (9e) 10

M. SERRADORI (FRA) L. MINAUDIER (FRA) #209 - CENTURY RACING FACTORY TEAM +16:21 (10e) 11

S. HALPERN (ARG) B. GRAUE (ARG) #212 - X-RAID MINI JCW TEAM +16:55 (11e)