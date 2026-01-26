Sabíamos que el coche de Alpine para 2026 luciría muy diferente respecto al modelo mostrado en la presentaación gracias a las imágenes filtradas de su shakedown en Silverstone.

Las imágenes de Barcelona lo confirman, y el aspecto del alerón delantero es bastante único. En primer lugar, podemos ver una lámina que controla el flujo de aire alrededor de las ruedas delanteras, y la sección exterior del alerón se ha elevado drásticamente para facilitarlo. En segundo lugar, el endplate tiene un pequeño labio en el interior para un mayor control y una mayor capacidad de generación de vórtices, una incorporación ya vista en la F1 antes de que se endurecieran las restricciones del alerón delantero en 2019. Cabe destacar también la suspensión delantera de Alpine, que incluye balancines activados por el sistema pull-rod y una inclinación pronunciada de la pata trasera del triángulo superior, similar a la de McLaren.