Tiempos y posiciones en directo del Test de F1 2026 en Barcelona
P PILOTO EQUIPO V TIEMPO DIF 1º Hadjar Red Bull 44 1:18.835 2º Antonelli Mercedes 56 1:20.700 +1.865 3º Colapinto Alpine 28 1:21.348 +2.513 4º Lawson Racing Bulls 42 1:21.864 +3.029 5º Ocon Haas 67 1:24.520 +5.685 6º Bottas Cadillac 33 1:24.651 +5.816 7º Bortoleto Audi 27 1:25.296 +6.461
- En marcha el primer día de la pretemporada 2026 de F1 en Barcelona Mercedes, Red Bull, Audi, Haas, Alpine, Cadillac, Haas y Racing Bulls en pista; Aston Martin, McLaren, Ferrari y Williams no disputan esta jornada. Hubo tres banderas rojas
Resumen y resultados de la mañana del día 1 de Test de F1 2026 en Barcelona
Test F1 2026 en Barcelona: Red Bull lidera una primera mañana con tres banderas rojas
Isack Hadjar fue el más rápido, con el Red Bull RB22, en la primera mañana de test de la F1 2026, donde hubo tres banderas rojas y solo siete equipos en pista.
La bandera roja es el momento perfecto para dar por concluida la primera sesión matinal de la F1 2026
¡Bandera roja! Se detuvo Liam Lawson con el Racing Bulls
Vuelven a boxes Bortoleto y Bottas, a ver los demás
Pues en teoría iban a parar a las 13:00h, pero siguen todos menos Hadjar rodando... veamos si ya vuelven a boxes
¡Nuevo mejor tiempo del día! Hadjar rompe la barrera del 1:20 y deja al Red Bull primero gracias a un 1:19.106
Y Franco Colapinto baja a 1:21.348 para ser tercero
¡Cinco coches ahora mismo en pista para estos últimos minutos de test matinal!
Antonelli, que sigue en pista, bajó a 1:20.700 para quedárse a justo cuatro décimas de Hadjar
Mejora Kimi Antonelli con el Mercedes bajando a 1:21.774, aunque todavía a más de 1.4s de Hadjar
Después de mucho tiempo en boxes, vuelve a salir Antonelli con el Mercedes. A ver de qué es capaz
Los Mossos d'Esquadra y seguridad del Circuit de Barcelona, tratando de mantener a los 'mirones' fuera de las colinas junto al recinto. ¡Secretismo absoluto!
Nuevo mejor tiempo personal para Esteban Ocon con el Haas, un 1:25.000 que le deja quinto
Lawson también bajó a 1:21.864 para ser segundo, dejando al Mercedes tercero. Ahora mismo en pista solo Hadjar y Ocon
Sabíamos que el coche de Alpine para 2026 luciría muy diferente respecto al modelo mostrado en la presentaación gracias a las imágenes filtradas de su shakedown en Silverstone.
Las imágenes de Barcelona lo confirman, y el aspecto del alerón delantero es bastante único. En primer lugar, podemos ver una lámina que controla el flujo de aire alrededor de las ruedas delanteras, y la sección exterior del alerón se ha elevado drásticamente para facilitarlo. En segundo lugar, el endplate tiene un pequeño labio en el interior para un mayor control y una mayor capacidad de generación de vórtices, una incorporación ya vista en la F1 antes de que se endurecieran las restricciones del alerón delantero en 2019. Cabe destacar también la suspensión delantera de Alpine, que incluye balancines activados por el sistema pull-rod y una inclinación pronunciada de la pata trasera del triángulo superior, similar a la de McLaren.
SUMA Y SIGUE HADJAR, 1:20.300 ahora para el nuevo piloto de Red Bull
¡Baja aún más Hadjar! 1:20.499 para el Red Bull, que está primero. Por tener de referencia, la pole en 2025 allí fue para Piastri, con un 1:11.546, pero no se puede comparar porque además de ser el primer día del nuevo reglamento, hoy hace peor temperatura que en aquella jornada de finales de mayo
¡Y SE COLOCA PRIMERO! Hadjar deja al Red Bull al frente de la tabla, con un 1:21.033 que supera en 1.319s el récord previo del Mercedes
¡De nuevo bandera verde! E Isack Hadjar continúa donde lo había dejado, es el único que ha salido otra vez
Continúa la bandera roja... parece serio lo del Audi. Cuando provocó el Alpine la bandera roja, logró volver Colapinto a boxes
Hay que admitir que la mayoría de equipos que salió a pista con su coche para el shakedown estas semanas, ninguno logró hacer los 200 km permitidos, por una u otra razón. En este punto, la fiabilidad parece crítica
Es el Audi de Gabriel Bortoleto el que se ha quedado detenido
¡Otra bandera roja!
Mientras actualizamos la tabla de tiempos, por si te lo perdiste...
El Alpine de Colapinto provoca la primera bandera roja de la F1 2026
Poco más de dos horas después del inicio de las pruebas de pretemporada en Barcelona, Colapinto y Alpine provocaron la primera bandera roja de la F1 2026.
¡Contraataca Liam Lawson con el Racing Bulls! 1:23.130 para él, ya a menos de un segundo del Mercedes... a siete décimas. Eso sí, el Mercedes marcó el tiempo hace mucho rato
¡Y sigue! 1:23.606 ahora para Hadjar con el Red Bull, a 1.2s del Mercedes
¡No paran de mejorar Hadjar y Lawson con el Red Bull y Racing Bulls respectivamente! El francés ahora es tercero, aunque con un 1:25.094 que todavía es 2.7 segundos más lentos que el Mercedes
Hay que señalar que el Mercedes, que sigue con 24 vueltas como el más activo de la mañana, lleva ya un rato en el box