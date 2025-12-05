F1 en DIRECTO: entrenamientos libres de Abu Dhabi, la FP2
Sigue en directo la jornada del viernes de F1 en Abu Dhabi, la FP2 de entrenamientos libres, con tiempos, resultados y más.
Comentarios en vivo
Por: Luis Ramírez
Nos vemos el día de mañana
Norris y Verstappen en primero y segundo. Piastri en el puesto 11.
Se acaba la FP2 y con ello la actividad del viernes.
Hamilton otra vez con problemas. Siguer sin control del Ferrari
Restan tres minutos para el final de la sesión.
¿Dónde está Yuki Tsunoda? El compañero de Verstappen está en la posición 17
Restan 10 minutos y estamos ya con tiempos estables
Franco Colapinto en el puesto 19 seguido por Gasly
Hulkenberg incluso está con duros.
A excepción de pilotos como Bearman, Hadjar o Sainz, la mayoría está rodando ya con medios.
Fernando Alonso salta a la posición 9 con el set de blandos por detrás de Charles Leclerc y delante de Antonelli.
Norris y Piastri a los pits para el cambio de neumáticos.
Verstappen ya está en la simulación de los medios. Norris a los pits.
Oscar Piastri se ubica en la posición 10 a seis décimas de Norris.
En este momento, a menos de 25 minutos de finalizar, el mejor aliado de Verstappen parece ser Hadjar.
Franco Colapinto se ubica en la posición 18 rodando con el neumático blando. Pierre Gasly en la posición 20.
Lando Norris ahora a la cima con 1m23.083s superando por tres décimas a Verstappen
Carlos Sainz se coloca sexto con el blando con un mejor tiempo de 1m23.872s
Russell ahora es segundo con 1m23.462s
Hulkenberg al segundo piesto a solo una décima de Verstappen
Verstappen con el blando se va a la cima con 1m23.446s
Franco Colapinto está en la posición 20, su mejor tiempo es de 1m25.825s superado por 1.8s del argentino.
Lewis Hamilton ha logrado colocarse en noveno
Charles Leclerc se coloca en el cuarto puesto por delante de Max Verstappen.
Carlos Sainz cierra esta tanda en noveno justo por delante de Fernando Alonso con una diferencia de ocho décimas de segundo.
Bearman en la cima con 1m23.968 se va a los pits.
Lewis Hamilton hasta la posición 13, está sufriendo otra vez con el Ferrari.
Lando Norris ahora se coloca en la tercera posición a 0.1s de lo hecho por Hadjar.
Oscar Piastri por ahora en la posición 11, mientras Lando Norris es 14.
Carlos Sainz está ubicado cuarto a medio segundo de diferencia de lo hecho por Hadjar.
Ahora es Hadjar quien se va a la primera posición con un tiempo de 1m24.167s con la goma blanda.
Norris se coloca en tercero a casi cuatro décimas de Verstappen.
Franco Colapinto ahora está en el puesto 15.
Carlos Sainz se coloca en el cuarto puesto mientras Fernando Alonso es séptimo.