F1 EN DIRECTO: la carrera del GP de Abu Dhabi que define al campeón 2025
Sigue en vivo todo lo que sucede en el Gran Premio de Abu Dhabi que define al campeón 2025 de la Fórmula 1.
Comentarios en vivo
Por: Federico Faturos
Norris libera la tensión y deja correr la emoción dentro del coche luego de coronarse campeón mundial.
¡Lando Norris es el nuevo campeón mundial de F1 con el tercer lugar!
¡Max Verstappen gana el Gran Premio de Abu Dhabi!
Verstappen inicia su última vuelta como campeón del mundo reinante, al menos por ahora, después de cuatro títulos consecutivos.
Así como están las cosas, Verstappen terminará el año con la mayor cantidad de poles y victorias (ambas en ocho). Pero, obviamente, ese no es el récord que querrá, con el título yendo en este momento hacia Norris.
Norris pregunta si Piastri está sufriendo con los neumáticos.
El británico tuvo muy buen ritmo en esta última parte, ya que se alejó más de ocho segundos de Leclerc y se acercó a menos de tres de Piastri.
Entramos en las últimas tres vueltas de la carrera.
Todo parece tranquilo, pero en McLaren y Red Bull seguro están pensando en todos los escenarios por si aparece un safety car en el final...
Seamos justos, ahora se les sumó Lawson...
Los Alpine son los únicos una vuelta abajo respecto al líder en el GP de Abu Dhabi.
Cinco vueltas finales para la temporada 2025.
A su vez, Norris está cuatro segundos detrás de Piastri y cuatro por delante de Leclerc.
Piastri tiene mejor ritmo que Verstappen, pero la diferencia sigue siendo grande con casi 18 segundos a favor del de Red Bull.
Todo parece definido... parece.
¿Quedará tiempo para alguna sorpresa?
Verstappen pregunta por lo que sucede entre Norris y Leclerc, pero la respuesta que recibe no es la que le gustaría.
El Ferrari no tiene ahora una diferencia real de ritmo contra el McLaren.
Entramos en las diez vueltas finales de la temporada 2025 de Fórmula 1.
Leclerc vuelve a marcar el récord -1m26s725- pero Norris levantó el ritmo y fue solo un par de décimas más lento.
Pero Leclerc vuela con el récord de vuelta -1m26s919- y le recorta un segundo a Norris.
A 16 vueltas del final, Leclerc adelanta a Russell y es nuevamente cuarto, aunque a casi seis segundos de Norris.
Piastri montó gomas medias nuevas y volvió en el segundo lugar a 24 segundos de Verstappen y con casi cinco sobre Norris.
Mientras tanto, Verstappen adelanta a Piastri en la curva seis y ahora sí el australiano va a los pits.
Norris también va a los pits ahora al aprovechar la ventana que le abrió Leclerc.
Regresa a la carrera tercero con gomas duras nuevas.
El piloto de Ferrari montó neumáticos medios usados y regresó a la pista en la quinta posición, casi tres segundos detrás de Russell.
¡Leclerc entra a los pits para una segunda parada en boxes!
No es importante, pero Albon recibe cinco segundos de sanción por exceder el límite de velocidad en el pitlane.
Verstappen está a tres segundos de Piastri.
Leclerc, en tanto, está a cinco segundos de Norris y no parece tener ritmo para presionar al de McLaren. A menos que esté guardando muuucho neumático para el final...
Piastri se mantiene en la pista con siete segundos sobre Verstapppen.
Cuando se detenga en los pits, regresará a la carrera en el cuarto lugar.