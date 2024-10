Sainz: "Obviamente, en primer lugar quiero felicitar a todo el equipo. Esto nos mete en la lucha por los constructores. Sabía que gran parte de la carrera se decidiría en la salida, sabía que Lando y Max irían a tope y por desgracia me he llevado la peor parte. He tenido que conformarme con la P2, pero sigue siendo una buena carrera. La poca degradación que tenemos es algo que me gusta y me hace disfrutar de las carreras. Podemos ir en modo ataque y empujar y adelantar, lo que es divertido".