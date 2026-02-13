F1 en DIRECTO: test de Bahrein con Live Timing (Día 3)
Sigue en vivo y en directo en este enlace la jornada del viernes de F1 2026 en Bahrein, con Live Timing, imágenes, comentarios y más para que sepas todo lo que pasa al instante.
Clasificación en directo
Resumen
- Aclaramos que nuestro Live Timing no muestra las vueltas totales sino las vueltas que lleva cada piloto con ese juego de neumáticos. Gracias por la comprensión.
Texto en vivo
Echemos un vistazo más de cerca a algunas de las variedades que se exhiben con los coches de la F1 2026.
Aquí está el SF-26 de Ferrari y el MCL40 de McLaren uno al lado del otro, mostrando claramente las diferencias en el diseño de los pontones, la variedad en el alerón delantero y una serie de otros ajustes y cambios.
En la pista se sigue viendo al Aston Martin con muchos problemas en la curva 10... Una imagen ya clásica de estos test
Lance Stroll, Aston Martin Racing
Foto de: Clive Mason / Getty Images
Y de nuevo sale Stroll a pista, veremos
Stroll volvió a pista después de solo tres vueltas, y deja su cuenta en 17. Solo Bottas, que provocó la única bandera del día con el Cadillac, lleva menos (8)
Solo estaba ahora Piastri en pista, pero se suman Carlos Sainz y el Aston Martin de Stroll
Parece que habrá más guerra dialéctica y Max tiene ganas... Ahora el neerlandés ha dicho que Mercedes está fingiendo problemas con su motor para no mostrar la realidad. Siguen las dudas sobre la legalidad de la unidad de potencia alemana
Por cierto, supongo que ya has leído lo que dijo Verstappen...
Verstappen, demoledor sobre los coches 2026: "No son divertidos, esto no es F1"
El tetracampeón critica con dureza el nuevo reglamento de 2026 durante los test y denuncia el exceso de gestión energética, diciendo que la nueva F1 no es divertida y que es anticompetitiva.
... pero... ¿viste la respuesta de Norris?
Norris responde a Verstappen por sus quejas: "Puede retirarse si quiere"
Lando Norris no comparte las negativas opiniones de Verstappen sobre los coches de la Fórmula 1 para 2026, y le dijo que puede retirarse si lo desea.
Carlos Sainz es uno de los pilotos que ya ha dado al menos 30 vueltas. Solo superado por las 33 de Lawson
Tenemos nuevo mejor tiempo personal de Franco Colapinto, un 1:37.054 que ha hecho con neumáticos blandos y que le deja quinto
Estamos ya contestando a los comentarios que nos escribís. Antes, Asturleonés nos señalaba el fallo del Live Timing.
Sí, el si el nuestro falla es porque a veces estos días falla el de la F1... de momento va bien, crucemos dedos! Y gracias por estar ahí siempre, un día más!
Después del duro mensaje de Lance Stroll, el equipo no rehuye la autocrítica. Y lamentan: no queda tanto tiempo hasta la primera carrera...
Aston Martin: "Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, nos falta ritmo"
El portavoz de Aston Martin en los test de F1 2026 en Bahrein admitió que deben ser sinceros consigo mismos respecto a lo mucho que hay que mejorar.
Hasta el momento... Clasificación solo según el número de vueltas totales
1º Lawson – Racing Bulls (RBPT) – 21 vueltas
2º Sainz – Williams (Mercedes) – 20 vueltas
3º Russell – Mercedes (Mercedes) – 16 vueltas
4º Hamilton – Ferrari (Ferrari) – 15 vueltas
5º Colapinto – Alpine (Mercedes) – 15 vueltas
6º Verstappen – Red Bull (RBPT) – 14 vueltas
7º Bearman – Haas (Ferrari) – 12 vueltas
8º Bortoleto – Audi (Audi) – 12 vueltas
9º Stroll – Aston Martin (Honda) – 10 vueltas
10º Piastri – McLaren (Mercedes) – 9 vueltas
11º Bottas – Cadillac (Ferrari) – 8 vueltas
¡Nuevo mejor tiempo del día! Para el Mercedes de Russelll.. un 1:33.918, primero en bajar del 1:34 hoy. Hamilton ha detenido el crono en 1:34.209 para ser segundo
Vaya racha de comentar algo y que justo al instante cambie... primer tiempo del día para Piastri, un 1:38.187 que le deja séptimo. Si se me permite pedir un deseo, va, que el Aston Martin apriete a ver...
Recordemos que McLaren es el único equipo sin vuelta cronometrada aún, y solo 6 giros
Bien, queríamos hacer un poco de contragafe... ¡y hay bandera verde de nuevo! Salen rápidamente Bearman, Sainz, Colapinto, Russell y Piastri
La sesión sigue detenida, y la pausa dura ya ocho minutos. Tienen que retirar el Cadillac de la escapatoria
Siguen los problemas para el nuevo equipo. En la jornada de ayer, también a primera hora, Sergio Pérez se quedó parado nada más salir a pista. Luego pudieron dar 109 vueltas entre los dos pilotos, pero...
¡Es nuevamente el Cadillac! ¡Valtteri Bottas detenido!
¡Bandera roja!
Vamos con una de sonidos... así suena el MOTOR MERCEDES en el Alpine
Y así suena el MOTOR MERCEDES en el Mercedes
Mejora ahora Bearman con un 1:36.936. El de Haas es tercero. Mejora también Sainz, cuarto, con un 1:37.186. Y mejora Colapinto, 1:38.401 par ser séptimo
Franco Colapinto ha marcado un 1:39.168 que es su mejor tiempo del día, séptimo
Por cierto, como cada día os digo por la mañana, si tenéis alguna duda, pregunta o propuesta, escribid un comentario y lo contesto aquí
Pedimos perdón por algunos problemas con nuestro Live Timing. ¡Parece que hemos recuperado la conexión!
Y regresó al pitlane Stroll
Stroll ha marcado su primer tiempo, un 1:42.639 que le deja sexto. Lleva ya 5 vueltas