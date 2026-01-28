Por cierto, por si te lo perdiste: las últimas pruebas de Bahrein (del 18 al 20 de febrero) serán las únicas que se retransmitirán íntegramente.

Los primeros test de Bahrein, programados del 11 al 13 de febrero, solo tendrán su última hora de emisión… Eso sí, esperamos allí sí poder daros segundo a segundo los tiempos, vueltas y posiciones