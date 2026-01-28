Ir al contenido principal

F1 en DIRECTO: test 2026 en Barcelona, miércoles

    • En marcha el tercer día de test en Barcelona. En pista Colapinto con el Alpine, Russell con el Mercedes, Norris con el McLaren, Bearman con el Haas, Hulkenberg con el Audi y Lindblad con el Racing Bulls

Texto en vivo

Por cierto el McLaren MCL40 oculta su color papaya bajo el color negro, pero hay algo que no se camufla: Lando Norris luce el #1 de campeón del mundo

Se dice que transcurridas las dos primeras horas, el que lidera esta jornada de test es  Franco Colapinto con el Alpine con una marca de 1:21.897

 

 

Aún quedan dos horas hasta el almuerzo, pero algunos ya se están preparando...

 

¡SE ESTRENA EL COCHE DEL CAMPEÓN! Aquí empieza el curso 2026 de F1 para McLaren, que ya ha puesto en pista el MCL40 camuflado

Las banderas rojas de los test de la F1 2026 en Barcelona

(Información no oficial)

  • Colapinto (Alpine) el lunes
  • Lawson (Racing Bull) el lunes
  • Bortoleto (Audi) el lunes
  • Verstappen (Red Bull) el martes
  • Hadjar (Red Bull) el martes (ACCIDENTE)
  • Hulkenberg (Audi) el miércoles
  • Bearman (Haas) el miércoles

Ferrari ha hecho oficial que no saldrán a pista hoy. Por tanto, jueves y viernes tendremos a al menos McLaren, Ferrari y Aston Martin 

 

Otra bandera roja, provocada por Oliver Bearman con el Haas

Por cierto, por si te lo perdiste: las últimas pruebas de Bahrein (del 18 al 20 de febrero) serán las únicas que se retransmitirán íntegramente.

Los primeros test de Bahrein, programados del 11 al 13 de febrero, solo tendrán su última hora de emisión… Eso sí, esperamos allí sí poder daros segundo a segundo los tiempos, vueltas y posiciones

Lo de Audi, por cierto, no es solo dos problemas en dos días de esta semana. También en Barcelona, el 9 de enero, en su shakedown, hubo problemas...

Un resumen del número de vueltas que completaron los equipos en los últimos dos días: 

Equipo  Número de vueltas Kilómetros
Red Bull 185 861.5
Haas 154 717.2
Mercedes 151 703.2
Ferrari 121 563.5
Racing Bulls 88 409.8
Alpine  60 279.4
Cadillac 44 204.9
Audi 27 125.7
McLaren 0 0
Aston Martin 0 0
Williams 0 0

Por cierto, se reanudó la sesión con bandera verde tras la avería del Audi 

Celebración en el garaje de Haas: el jefe del equipo, Ayao Komatsu, cumple hoy 50 años. ¡Felicidades, Ayao!

 

Y es que ya Bortoleto tuvo que detener el coche con un problema el lunes, y eso lastró el resto de la jornada. Ayer no salieron a pista y hoy, esto. No empieza bien la historia de Audi en la F1, pero esto es solo el principio

Nico Hulkenberg se detuvo en la recta trasera, entre las curvas 9 y 10. No nos vamos a atrever a sacar conclusiones ni a dar la alarma -al fin y al cabo, estos tests también están hechos para eso-, pero tras sólo 27 vueltas el lunes, ser el causante de la primera bandera roja de su segundo día de pilotaje a menos de una hora de la salida no parece lo ideal.
 
 

Se anuncia la primera bandera roja del día. Y es por... el Audi de Nico Hulkenberg, que se ha quedado detenido en la recta trasera. 

 
 

Después de que el martes Ferrari tuviera solo una hora y media en seco, y las otras seis y media en mojado, es lógico que prefieran esperar al jueves, cuando no se espera nada de lluvia, y al viernes. ¿Hoy? No llueve, pero no está 100% descartado en algún momento del día

Algunas fuentes indican que Ferrari podría no rodar hoy. Aún no hemos recibido confirmación al respecto.
 
 

Hoy Oscar Piastri debe conformarse con mirar desde fuera. Es el turno de Norris de estrenar el McLaren MCL40

 

Aprovechamos esta oportunidad para invitaros a que hagáis vuestras preguntas en los comentarios a lo largo del día, y cuando tengamos la respuesta ¡intentaremos responderla aquí mismo!
 

Se sabe que tres equipos no estarán en acción hoy: Aston Martin, Red Bull Racing y Williams. Aston Martin ya había indicado que no saldría con el AMR26 hasta el jueves como muy pronto, mientras que Williams estará completamente ausente esta semana. Red Bull descansará tras los daños de ayer y regresará el jueves o viernes, con Max Verstappen pilotando un día completo. Cadillac y Ferrari siguen siendo una incógnita para este tercer día de pruebas; ambos equipos tienen dos días más de pruebas por delante.

 

¿Qué pilotos disputan hoy el test de F1 en Barcelona?

McLaren - Norris

Mercedes - Russell (Mañana), Antonelli (Tarde)

Ferrari - Sin confirmar

Red Bull - No sale hoy a pista

Aston Martin - No sale hoy a pista

Williams - No participa en estos test

Racing Bulls - Lindblad

Haas - Bearman

Audi - Hulkenberg

Alpine - Colapinto (Mañana), Gasly (Tarde)

Cadillac - Sin confirmar

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Alpine

