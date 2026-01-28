F1 en DIRECTO: test 2026 en Barcelona, miércoles
Sigue en vivo y en directo los test de la F1 2026 en Barcelona, el Shakedown, con la tercera jornada, la del miércoles.
- En marcha el tercer día de test en Barcelona. En pista Colapinto con el Alpine, Russell con el Mercedes, Norris con el McLaren, Bearman con el Haas, Hulkenberg con el Audi y Lindblad con el Racing Bulls
Por cierto el McLaren MCL40 oculta su color papaya bajo el color negro, pero hay algo que no se camufla: Lando Norris luce el #1 de campeón del mundo
Se dice que transcurridas las dos primeras horas, el que lidera esta jornada de test es Franco Colapinto con el Alpine con una marca de 1:21.897
Aún quedan dos horas hasta el almuerzo, pero algunos ya se están preparando...
¡SE ESTRENA EL COCHE DEL CAMPEÓN! Aquí empieza el curso 2026 de F1 para McLaren, que ya ha puesto en pista el MCL40 camuflado
Las banderas rojas de los test de la F1 2026 en Barcelona
(Información no oficial)
- Colapinto (Alpine) el lunes
- Lawson (Racing Bull) el lunes
- Bortoleto (Audi) el lunes
- Verstappen (Red Bull) el martes
- Hadjar (Red Bull) el martes (ACCIDENTE)
- Hulkenberg (Audi) el miércoles
- Bearman (Haas) el miércoles
Ferrari ha hecho oficial que no saldrán a pista hoy. Por tanto, jueves y viernes tendremos a al menos McLaren, Ferrari y Aston Martin
Otra bandera roja, provocada por Oliver Bearman con el Haas
Los problemas sufridos por Audi están impidiendo ver un RS26 interesante en cuanto a aerodinámica. Mira
Un Audi R26 inmaduro, pero con una aerodinámica delantera avanzada
El coche de Audi ha sido muy diferente cada vez que ha salido a la pista, analizamos cómo se ha modificado desde su primer día de rodaje en el filming day.
Por cierto, por si te lo perdiste: las últimas pruebas de Bahrein (del 18 al 20 de febrero) serán las únicas que se retransmitirán íntegramente.
Los primeros test de Bahrein, programados del 11 al 13 de febrero, solo tendrán su última hora de emisión… Eso sí, esperamos allí sí poder daros segundo a segundo los tiempos, vueltas y posiciones
Lo de Audi, por cierto, no es solo dos problemas en dos días de esta semana. También en Barcelona, el 9 de enero, en su shakedown, hubo problemas...
Un resumen del número de vueltas que completaron los equipos en los últimos dos días:
|Equipo
|Número de vueltas
|Kilómetros
|Red Bull
|185
|861.5
|Haas
|154
|717.2
|Mercedes
|151
|703.2
|Ferrari
|121
|563.5
|Racing Bulls
|88
|409.8
|Alpine
|60
|279.4
|Cadillac
|44
|204.9
|Audi
|27
|125.7
|McLaren
|0
|0
|Aston Martin
|0
|0
|Williams
|0
|0
Por cierto, se reanudó la sesión con bandera verde tras la avería del Audi
Celebración en el garaje de Haas: el jefe del equipo, Ayao Komatsu, cumple hoy 50 años. ¡Felicidades, Ayao!
Y es que ya Bortoleto tuvo que detener el coche con un problema el lunes, y eso lastró el resto de la jornada. Ayer no salieron a pista y hoy, esto. No empieza bien la historia de Audi en la F1, pero esto es solo el principio
Nico Hulkenberg se detuvo en la recta trasera, entre las curvas 9 y 10. No nos vamos a atrever a sacar conclusiones ni a dar la alarma -al fin y al cabo, estos tests también están hechos para eso-, pero tras sólo 27 vueltas el lunes, ser el causante de la primera bandera roja de su segundo día de pilotaje a menos de una hora de la salida no parece lo ideal.
Se anuncia la primera bandera roja del día. Y es por... el Audi de Nico Hulkenberg, que se ha quedado detenido en la recta trasera.
Ayer, el director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, explicó el accidente de Isack Hadjar, así como la decisión del equipo de competir en un día con pronóstico de lluvia considerable. Lee la historia completa en el artículo a continuación
Mekies tras el accidente de Hadjar: "Haremos lo posible para reparar el coche"
Isack Hadjar cerró la segunda jornada del test privado de Barcelona con una accidente al volante del RB22, pero el director de Red Bull le defiende.
Después de que el martes Ferrari tuviera solo una hora y media en seco, y las otras seis y media en mojado, es lógico que prefieran esperar al jueves, cuando no se espera nada de lluvia, y al viernes. ¿Hoy? No llueve, pero no está 100% descartado en algún momento del día
Algunas fuentes indican que Ferrari podría no rodar hoy. Aún no hemos recibido confirmación al respecto.
#PorSiTeLoPerdiste | Un equipo de Adrian Newey ya se saltó dos veces la primera semana de test de una temporada de #F1, y acabaron siendo años victoriosos
Que decimos que vaya a ocurrir lo mismo con Aston Martin, pero... 😅
¿Y si la historia apoya el retraso de Aston Martin F1 en los test?
La hemeroteca recuerda cuando otro equipo de Adrian Newey se saltó una semana de test y acabó con victorias... ¡y doble título en la F1! ¿Esperanza para Aston Martin?
Hoy Oscar Piastri debe conformarse con mirar desde fuera. Es el turno de Norris de estrenar el McLaren MCL40
Aprovechamos esta oportunidad para invitaros a que hagáis vuestras preguntas en los comentarios a lo largo del día, y cuando tengamos la respuesta ¡intentaremos responderla aquí mismo!
Se sabe que tres equipos no estarán en acción hoy: Aston Martin, Red Bull Racing y Williams. Aston Martin ya había indicado que no saldría con el AMR26 hasta el jueves como muy pronto, mientras que Williams estará completamente ausente esta semana. Red Bull descansará tras los daños de ayer y regresará el jueves o viernes, con Max Verstappen pilotando un día completo. Cadillac y Ferrari siguen siendo una incógnita para este tercer día de pruebas; ambos equipos tienen dos días más de pruebas por delante.
¿Qué pilotos disputan hoy el test de F1 en Barcelona?
McLaren - Norris
Mercedes - Russell (Mañana), Antonelli (Tarde)
Ferrari - Sin confirmar
Red Bull - No sale hoy a pista
Aston Martin - No sale hoy a pista
Williams - No participa en estos test
Racing Bulls - Lindblad
Haas - Bearman
Audi - Hulkenberg
Alpine - Colapinto (Mañana), Gasly (Tarde)
Cadillac - Sin confirmar
Si ayer fue Verstappen, hoy ha sido Lindblad el que ha aparecido en el asfalto con parrillas de sensores aerodinámicos. Recuerda
Parrillas de sensores en los coches de F1: qué son y para qué sirven
Las parrillas de sensores, conocidas en el paddock como Aero Rakes, son unos instrumentos aerodinámicos muy importantes para el desarrollo de los coches de Fórmula 1. ¿Sabes qué son?