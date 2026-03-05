F1 EN DIRECTO: la FP1 y la FP2 del GP de Australia 2026
Sigue en vivo todo lo que sucede este viernes en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Australia de F1 2026 que se disputa en Melbourne.
Clasificación en directo
Resumen
Texto en vivo
¡Mil gracias por su compañía! Quédense en nuestra web para más declaraciones, noticias y contenido
Crónica y resultados de la FP2 del GP de Australia
Piastri lidera a Mercedes y Ferrari en la FP2 de Australia; Alonso ya rueda
Oscar Piastri lideró la FP2 del GP de Australia 2026 de la F1 por delante los Mercedes y los Ferrari. Resumen y resultados de los Libres 2 en Melbourne.
La pequeña noticia positiva es que Alonso y Aston por fin pudieron ensayar salidas junto al resto
1:24.662 ha marcado Alonso, para terminar 20º
Excursión por la grava de Leclerc en la curva 3
Alonso ha vuelto a salir y bueno... malas noticias para los fans de habla hispana. Checo Pérez solo ha dado 16 vueltas hoy y Alonso, 15, los menos activos junto a Stroll (también 16 vueltas)
Y se detiene el Cadillac de Checo... Virtual Safety Car
¡Ha salido Checo Pérez a pista!
Informa Williams de un problema en el coche de Sainz, que le impedirá volver a salir a pista en la FP2
¡Uy uy Max Verstappen! Tremenda salida de pista, hizo rally en la curva 10, y siguió con el pie a fondo
Stroll reportó problemas y volvió al box, Alonso sale
La jornada de Lando Norris deja algunas dudas aún. Solo 7 vueltas en FP1 por fiabilidad, y "solo" séptimo ahora, a un segundo de su compañero Piastri
¡Apenas 13 minutos para el final de la FP2!
Alonso vuelve al box, pero al menos ya acumuló 9 vueltas
Salida de pista de Lewis Hamilton en la vuelta 3. ¡Menuda excursión por la grava!
1:25.552 para Alonso, que mejora a Stroll por dos décimas. Eso sí, a 5,8s del mejor tiempo, el de Piastri
Alonso se queda a 5.9s del mejor tiempo, con blandos. La prioridad ahora no es el tiempo, desde luego
¡Sale de nuevo Alonso!
Lance Stroll sigue en pista y lleva ya 8 vueltas. Ha mejorado y "solo" está a 5.8 segundos...
Buenas noticias para Red Bull, ha vuelto a salir Verstappen
Con neumáticos blandos, Lance Stroll se queda a 7 segundos de Russell. Ojo a la regla del 107%...
Lance Stroll empieza su vuelta cronometrada y se deja casi tres segundos en el primer sector
¡George Russell al frente! 1:20.049 para el Mercedes
Aborta su vuelta Alonso y regresa al garaje
Primera vuelta cronometrada de Norris, que se coloca 14º. Su compañero Piastri lidera con un 1:20.638 con duros
Pues sorpresa, Alonso empieza vuelta cronometrada, aunque en el primer sector pierde ya cuatro segundos...
¡Sale Fernando Alonso a pista!
¡Alonso se sube al coche! Veamos si sale a pista
Cadillac confirma un problema de sensor en el coche de Checo Pérez y avisan de que esperan salir antes de terminar la sesión