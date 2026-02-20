F1 en DIRECTO: ¡Test de Bahrein 2026, último dia! Con Live Timing
Sigue en vivo y en directo la última jornada de test de la F1 2026 en Bahrein, con Live Timing, tiempos, comentarios, fotos, vídeos y mucho más.
Clasificación en directo
Resumen
-
- Recordamos que nuestro Live Timing no muestra las vueltas totales, sino las vueltas que lleva el piloto con ese neumático
Texto en vivo
Tras el comunicado de Honda, donde admitió la disponibilidad limitada de repuestos para el motor japonés, esperábamos ver a Lance Stroll en pista. El garaje sigue cerrado a menos de hora y mediaantes del final de la sesión matutina...
Nos informábais de que había problemas para ver el Live Timing, ¡pero ahí está!
Ya tenemos formada la galería del último día de test de Bahrein. Atento, porque la actualizaremos cada cierto tiempo. Haz click aquí o en la imagen para disfrutarla
En pista Esteban Ocon, antes la F1 nos dejaba ver uno de sus derrapes
Mientras tanto, más calor ahora
-Temperatura ambiente: 26ºC (+2ºC desde el inicio)
-Temperatura del asfalto: 44ºC (+12 desde el inicio)
Antes de ver más vueltas, repasamos la tanda que hizo Charles Leclerc antes con el Ferrari, con neumáticos C2 nuevos (segundo stint de la simulación de carrera)
Vuelta de salida:
1'38"4
1'38"9
1'38"3
1'38"5
1'38"7
1'38"8
1'38"6
1'38"5
1'38"6
1'38"8
1'38"5
1'38"4
1'39"2 (adelantó a Piastri)
1'41"300 (vuelta de entrada)
Se reanuda la sesión, y hay mucha prisa. Salen Gasly, Lindblad, Ocon y Checo Pérez
Ahora desaparece la bandera roja y están ya retirando el coche. Antonelli se subirá al Safety Car para regresar al pitlane y pronto se reanudará la sesión
Es curioso, porque el Mercedes ha parecido siempre el motor más fiable, y a la vez tengo la sensación de que siempre que ha fallado lo ha sufrido Antonelli, no Russell
¡Y bandera roja! El Mercedes está detenido a un lado de la recta, y el piloto italiano se ha tenido que bajar
¡Problemas para el Mercedes de Kimi Antonelli!
Número de vueltas por piloto y equipo tras la dos primeras horas de este viernes de test de F1
Kimi Antonelli – Mercedes – 44 vueltas
Charles Leclerc – Ferrari – 43 vueltas
Arvid Lindblad – Racing Bulls – 34 vueltas
Nico Hülkenberg – Audi – 31 vueltas
Carlos Sainz – Williams – 30 vueltas
Oscar Piastri – McLaren – 29 vueltas
Isack Hadjar – Red Bull – 25 vueltas
Esteban Ocon – Haas – 23 vueltas
Sergio Pérez – Cadillac – 4 vueltas
Lance Stroll – Aston Martin – 0 vueltas
Hulkenberg, con un Audi nervioso
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Aquí está la tanda que hizo Antonelli (con un C3 que tenía 4 vueltas), y 41 grados en el asfalto.
Vuelta de salida
1'37"1
1'37"0
1'37"0
1'36"9
1'37"0
1'37"3
1'37"3
1'38"1
1'37"4
Vuelta de entrada
Sainz en pista ahora mismo. Es curioso lo de Williams, muchos hablan mal de ellos, pero han rodado mucho esta semana y en tiempos no están muy atrás
Lo de Mercedes... ya lleva Antonelli 42 vueltas, siempre con el neumático C3
Después de hora y media de test...
Kimi Antonelli – Mercedes – 35 vueltas
Isack Hadjar – Red Bull – 25 vueltas
Esteban Ocon – Haas – 21 vueltas
Oscar Piastri – McLaren – 20 vueltas
Arvid Lindblad – Racing Bulls – 23 vueltas
Pierre Gasly – Alpine – 23 vueltas
Nico Hülkenberg – Audi – 23 vueltas
Carlos Sainz – Williams – 18 vueltas
Charles Leclerc – Ferrari – 18 vueltas
Sergio Pérez – Cadillac – 1 vuelta
Lance Stroll - Aston Martin - Sin vueltas
Antonelli mejoró el último sector marcando el mejor tiempo absoluto ahí, en el S3, pero no mejoró su tiempo general.
Bloqueo de Oscar Piastri al final de la curva 1, a final de recta. Estamos viendo eso mucho estos días con diferentes pilotos
Confirmado: hoy no habrá tandas largas de Aston Martin. De hecho no ha salido aún Stroll
Honda revela qué causó la avería del Aston de Alonso y admite escasez de piezas
Después de confirmarse que el problema que sufrió el Aston Martin de Alonso el jueves en Bahrein era de motor, Honda salió a explicarlo.
Una foto del líder de la mañana patinando hoy
Por cierto, ayer habló Stefano Domenicali, director de la F1, que no se cree el órdago de Verstappen
El director de la F1 tiene claro que Verstappen no se irá pese a las críticas
El director de la F1 desmiente los rumores que dicen que Max Verstappen podría dejar la categoría debido a lo poco que le gustan los nuevos coches de 2026.
Uy, comunicado de Honda
"Nuestra última tanda de ayer con Fernando Alonso reveló un problema con la batería que afectó nuestro plan de pruebas con el equipo de Fórmula 1 Aston Martin Aramco".
"Desde entonces, hemos estado realizando simulaciones en el banco de pruebas de HRC Sakura. Debido a eso y a la escasez de piezas del motor, hemos adaptado el plan de hoy para que sea muy limitado y consista únicamente en tandas cortas".
Pasada de frenada de Nico Hulkenberg con el Audi. Lleva ya 11 vueltas el alemán
¿Veremos hoy ese invento de Ferrari? Mira
Cómo el nuevo alerón trasero de Ferrari es útiles en las rectas y al frenar
Tras introducir el sistema FTM que aprovecha los gases del escape para mejorar la eficiencia del difusor y del alerón trasero, Ferrari también ha probado los perfiles móviles que se inclinan 270 grados. ¿Es un experimento?
Recordemos que para varios pilotos, de hecho los 11 menos Stroll, Lindblad, Leclerc y Gasly, estas son sus últimas horas de pretemporada 2026 de F1