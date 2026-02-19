Recordatorio: nuestro Live TIming de arriba no muestra el número total de vueltas de cada piloto desde el comienzo del día, sino el número de vueltas cubiertas por el último juego de neumáticos utilizado.

Aquí está el número total de vueltas desde las 8 de la mañana de hoy:

Norris 22

Verstappen 25

Russell 33

Albon 29

Bearman 16

Colapinto 25

Alonso 16

Bortoleto 8

Lawson 8

Hamilton 5

Bottas 2