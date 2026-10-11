2026 Fórmula 1 GP de Singapur
F1 EN VIVO: la carrera del GP de Singapur de F1 2026 en Marina Bay
Sigue en vivo todo lo que sucede el domingo en la carrera del GP de Singapur de F1 que se disputa en Marina Bay con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto.
Clasificación en directo
Resumen
Texto en vivo
¿Quedó claro?
En McLaren no quedaron nada contentos con lo que pasó en la Sprint entre sus pilotos
Stella advierte a Norris y Piastri tras su choque en Singapur: "nadie por encima del equipo"
El director del equipo McLaren ha expresado su profunda decepción por la colisión entre Lando Norris y Oscar Piastri en la carrera sprint del Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur.
Gasly fue consultado por la decisión de los comisarios de no sancionar a Norris
Gasly señala la diferencia de los comisarios tras la falta de sanción a Norris: "Colapinto recibió una dura"
Pierre Gasly subrayó una diferencia de criterio por parte de los comisarios deportivos en Singapur tras su decisión de no sancionar a Lando Norris por un choque con Oscar Piastri.
Algunas lecciones que nos dejó el sábado sprint
Lo que la carrera sprint y la clasificación revelan para el GP de Singapur de F1 2026
Después de que se apagara la emoción de la lluvia, el primer sprint de la F1 en Singapur fue previsiblemente monótono, pero de la carrera diurna de 20 vueltas surgió una sorprendente cantidad de consecuencias. Esto es lo que sabemos de cara a la carrera del domingo...
Verstappen tiene la pole, pero también tiene dos Ferrari de salida rápida detrás de él. Y, dada la naturaleza de Singapur y la dificultad que implica montar un adelantamiento, Verstappen ya ha dejado clara la situación: si no puede hacer una buena salida, sus opciones de victoria disminuirán significativamente
Red Bull tiene un problema en los arranques y Verstappen pide solución en Singapur
Verstappen siguió el consejo del equipo de salir en segunda marcha en condiciones de pista mojada. Si se repite la misma situación, tiene pensado adoptar un enfoque diferente, aunque el piloto de Red Bull espera sobre todo poder hacer una salida decente en pista seca.
En noticias que no son F1 pero sí son F1 (ustedes entienden):
El jet privado de Kardashian recorre 10 mil kilómetros para asistir al Gran Premio de Singapur
Kim Kardashian voló 6.700 millas en su jet privado para dar una sorpresa a Lewis Hamilton en el box de Ferrari durante el Gran Premio de Singapur.
Una de las grandes incógnitas de esta carrera la despejaremos apenas se apaguen los semáforos, ¿Max largará bien? ¿Los Ferrari devorarán al poleman con sus salidas estáticas? Lo sabremos en apenas una hora
¿Lloverá hoy? De momento el desfile de pilotos fue sobre seco
Los nuestros
Te dejamos algunas notas para ir leyendo mientras te tomas el primer café del día
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Fórmula 1Cambios en la parrilla de salida antes del GP de Singapur de F1 2026
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Fórmula 1Polémica en redes por la actitud de Lando Norris en una entrevista tras el choque con Piastri
¡Buenos días a todos! ARRANCA el domingo en Marina Bay y ya estamos LISTOS para contarles todos los detalles de lo que pase dentro y fuera de pista.
¡VAAAAAAAAAAMOSSSSS!
Por: Luis Ramírez