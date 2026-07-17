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Fórmula 1 GP de Bélgica

Alpine confirma el avance con Colapinto en Spa y espera “no perderlo”

Franco Colapinto permitió a Alpine liderar la zona media de la F1 en los entrenamientos del viernes del Gran Premio de Bélgica.

Publicado:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Alpine cerró un viernes positivo de la mano de Franco Colapinto en Spa-Francorchamps después de sufrir durante los últimos fines de semana de la Fórmula 1.

La escudería de Enstone se posicionó como la mejor detrás de los equipos top de la parrilla al inicio de la temporada tras dar un gran paso adelante este año con un coche mucho más competitivo bajo las nuevas reglas.

Esto permitió a Colapinto y a Pierre Gasly sumar una gran cantidad de puntos en las primeras rondas, pero recientemente Alpine se vio superado en ritmo por Racing Bulls, lo que dejó a la escudería de Faenza a solo un punto en la pelea por el quinto puesto del campeonato de constructores.

Mientras el equipo trabaja en un paquete de mejoras que llegará después del receso de verano, Alpine se preparaba para otro fin de semana complicado en Bélgica, pero la primera jornada arrojó datos alentadores: Colapinto cerró el día séptimo como el mejor del resto, y Gasly pudo haberlo acompañado en el top 10 de no haber perdido su mejor vuelta por una mínima infracción a los límites de la pista.

"La buena noticia para nosotros es que fuimos más competitivos en la FP2 que en la FP1, aunque eso se debió en gran parte a que en la primera práctica estuvimos haciendo pruebas", dijo Steve Nielsen, jefe de Alpine.

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

"Pero el coche parece haber recuperado algo de ritmo, lo cual es positivo. Ahora solo tenemos que asegurarnos de no hacer nada durante la noche que nos haga perderlo", agregó el británico en relación con el trabajo que hará Alpine para mejorar aún más el monoplaza de cara al sábado.

La jornada no fue del todo positiva para Alpine por el accidente que sufrió Gasly en la parte final de la segunda práctica, cuando el francés perdió el control del coche a la salida de la curva 14 y fue a golpear contra las defensas.

"Creo que tuvo un pequeño sobreviraje, lo que lamentablemente lo llevó al piano y después contra las barreras. Fue un error pequeño que en muchos otros circuitos no habría tenido consecuencias, pero en esta pista ese tipo de errores se pagan en determinados sectores, y eso fue lo que pasó. Son cosas que suceden", dijo Nielsen al respecto.

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