Ferrari: Reemplazar la caja de cambios no evitaba el problema de Leclerc

Charles Leclerc se había clasificado en la pole position para la carrera de Montecarlo, pero se enfrentó a una angustiosa espera para saber si podría salir desde la primera posición ante la preocupación de que pudiera necesitar una caja de cambios nueva tras el accidente al final de la clasificación.

Las inspecciones finales previas a la carrera confirmaron que la caja de cambios estaba en buen estado, pero Leclerc sufrió una angustiosa vuelta de instalación, cuando sintió cómo se rompía el buje del eje de transmisión trasero izquierdo de su coche.

Sin tiempo para sustituir la pieza, Leclerc no pudo comenzar la carrera y tuvo que seguirla desde el garaje.

Ferrari no cree que el fallo del eje de transmisión esté relacionado con ningún problema de la caja de cambios, pero todavía no tiene respuestas sobre por qué no se detectó el problema antes de que el coche saliera de boxes.

El director del equipo, Mattia Binotto, dijo que el análisis de los datos del monoplaza y de las piezas reales en Maranello durante esta semana debería dar la respuesta a si Ferrari podría haber tomado medidas antes.

"Por nuestra parte, tenemos que entender lo que ha pasado realmente y por qué ha sucedido", dijo Binotto. "Y más que eso, si podríamos haberlo detectado en el Parque Cerrado desde el sábado por la tarde y la mañana de la carrera".

"Es más importante realmente entender por qué no detectamos un problema en el coche. El problema no estaba ahí cuando salió del garaje, así que el problema empezó a aparecer en la curva seis".

"Las piezas que iban en el coche no mostraban ningún inconveniente. Así que en los próximos días analizaremos las piezas y miraremos los datos".

Binotto insiste en que el fallo del eje de transmisión fue totalmente independiente de la decisión del equipo sobre la caja de cambios, y reconoce que se habría roto de todos modos aunque Ferrari hubiera montado un recambio.

"No está relacionado con la caja de cambios", dijo. "Si hubiéramos cambiado la caja de cambios, esas piezas seguirían estando en el coche porque no estaban dañadas por el accidente. El fallo habría ocurrido igualmente, así que no se trató de arriesgar con la caja de cambios en absoluto".

Las normas de Parque Cerrado de la F1 permiten a los equipos sustituir cualquier pieza que se haya dañado durante la clasificación. La inspección del coche por parte de Ferrari no sospechó de ningún problema con los componentes del eje de transmisión, por lo que los mantuvo en el coche.

Binotto añadió: "Hay una normativa clara que dice que solo se pueden cambiar las piezas que estén dañadas. Así que las piezas que cambiamos fueron realmente las dañadas: el alerón delantero, la suspensión delantera derecha y la esquina trasera derecha. Estaban claramente dañadas y nos dieron permiso para hacerlo, así que eso es todo".

Pero aunque el fallo del eje de transmisión no estuvo relacionado con la caja de cambios, Binotto no ha descartado que el fallo sea consecuencia del accidente de Leclerc en la clasificación.

"Finalmente podría estar relacionado con el accidente", dijo. "Es algo que tenemos que analizar y encontrar la respuesta final. Pero fue en el lado completamente opuesto, en la otra esquina. Pero de nuevo, quizás no esté relacionado o quizás sí".

