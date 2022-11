Gasly en negociaciones con la FIA para evitar perderse una carrera

Cargar reproductor de audio

El piloto de AlphaTauri ha sido amonestado con puntos de penalización en seis ocasiones esta temporada, con lo que suma un total de 10, dos menos que lo necesario para una prohibición de carrera.

Su última infracción se produjo durante el Gran Premio de México, cuando el piloto francés fue juzgado por salirse de la pista y ganar ventaja mientras luchaba con Lance Stroll.

Según el artículo 4.2 del reglamento deportivo, en caso de que un piloto acumule 12 puntos, se le suspenderá la licencia de carreras para el siguiente evento, tras lo cual se hará borrón y cuenta nueva.

Los puntos permanecen en el carné de conducir durante un periodo de 12 meses, tras el cual se eliminarán respectivamente en el primer aniversario de cada infracción.

En el caso de Gasly, eso significa que debe pasar sin castigo hasta el 22 de mayo de 2023, un año después de que fuera sancionado por au último incidente a Stroll durante el GP de España.

Antes del GP de Brasil de este fin de semana, Gasly reconoció que no merecía una posible sanción y que la posibilidad de que se le impusiera le dejaba "avergonzado".

Comentó: "No voy a mentir. Es una situación muy desagradable y bastante delicada.

En cierto modo, también es un poco embarazoso estar en una posición en la que podría ser sancionado".

"Después de la temporada que he hecho, no siento que haya sido especialmente peligroso en estos últimos 12 meses, y esa será sin duda una sanción muy dura".

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Pero ha habido muchas discusiones con la FIA tratando de encontrar una solución porque personalmente quiero hacer todas las carreras.

"Quiero terminar la temporada de la mejor manera posible con AlphaTauri".

Gasly, que dejará el establo de Red Bull para unirse a Alpine en 2023, agregó que perderse una carrera podría potencialmente sesgar una batalla por el título si se encuentra con un coche competitivo la próxima temporada.

Y continuó: "Quiero hacer todas las carreras en 2023 y tener las máximas oportunidades de actuar para Alpine.

"Hay mucho en juego porque nadie sabe lo que va a pasar en el 23.

"Podría acabar con un coche increíble luchando por el campeonato, por ejemplo.

"No puedo correr el riesgo de que me sancionen en una carrera y perder todas mis esperanzas en el campeonato.

"Es una situación muy complicada".

Los puntos de penalización de Gasly

Evento Incidente Tiempo de sanción Puntos España Considerado totalmente culpable un incidente con Lance Stroll en la curva 1 5 segundos 2 Austria Colisión con Sebastian Vettel en la curva 4 5 segundos 2 Austria Exceso de uso de los límites de pista 5 segundos 1 Japón Mayor velocidad en banderas amarillas 20 segundos 2 Estados Unidos Se ha quedado "significativamente" a más de 10 cuerpos de distancia del coche de seguridad 5 segundos 2 México Abandona la pista y gana ventaja al adelantar a Stroll en la curva 4 5 segundos 1

Gasly buscará nuevas conversaciones con la FIA para evitar esta "situación absurda", que cree que se agrava al recibir un punto por exceder los límites de la pista en lugar de por conducción peligrosa.

Dijo: "He hablado mucho con la FIA para intentar encontrar soluciones, porque tal y como está redactado el reglamento actualmente, es bastante estricto con los pilotos y las sanciones son bastante duras, aunque no siempre estén relacionadas con una conducción peligrosa.

"Espero que podamos encontrar una solución antes del fin de semana para evitar acabar en una situación absurda en la que se me prohíba correr.

"Eso sería terrible para mí y definitivamente no es la forma en que he visto el deporte cuando crecía.

"No creo que sea un enfoque correcto porque obviamente no puedo entrar en el próximo año con sólo dos puntos y tener ese riesgo sobre mi cabeza. Pero al mismo tiempo, en este momento, no hay una solución clara. Esperemos que pueda haber un buen plan de cara a 2023".