George Russell explica su mentalidad durante los momentos difíciles que pasó en la F1 2026

George Russell, piloto de Mercedes, ha insistido en que "realmente no perdió la fe" durante un inicio complicado de su campaña de 2026.

Aunque el piloto británico ganó el Gran Premio de Australia que abrió la temporada y la carrera sprint de China, sufrió una serie de momentos desafortunados mientras su joven compañero de equipo Kimi Antonelli tomaba el liderato del campeonato.

Tras ganar la carrera sprint en Shanghái, afrontó problemas con el coche durante la clasificación para el gran premio y se clasificó segundo por detrás de Antonelli. Los dos pilotos de Mercedes terminaron en las mismas posiciones.

En Japón, la estrategia de Russell se vio perjudicada por un coche de seguridad en mal momento, que se desplegó una vuelta después de que hubiera parado en boxes. Finalmente terminó cuarto, mientras Antonelli lograba su segunda victoria de la temporada y se convertía en el piloto más joven en liderar el campeonato.

El Gran Premio de Miami vio a Russell quedarse de nuevo fuera del podio con un cuarto puesto en un circuito con el que admite abiertamente que no conecta. En el Gran Premio de Canadá, sin embargo, el piloto de 28 años parecía haber vuelto a ser el de antes. Ganó la carrera sprint desde la pole y lideraba el gran premio tras una intensa batalla con su compañero de equipo hasta que un fallo catastrófico de la batería lo dejó varado al borde de la pista.

Por desgracia para Russell, la mala suerte continuó en Mónaco, donde se convirtió en uno de los múltiples pilotos sancionados por exceder el límite de velocidad en el pitlane. Esto se elevó luego a una penalización de drive-through después de que la sanción inicial no se cumpliera correctamente. Cruzó la línea de meta para terminar 12º.

Luego terminó segundo en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, por detrás de Lewis Hamilton, después de que el piloto de Ferrari ejecutara con éxito una estrategia de tres paradas, y regresó al escalón más alto del podio en Austria.

George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

El piloto de Mercedes afrontó otro complicado Gran Premio de Gran Bretaña cuando sufrió un pinchazo lento mientras luchaba con el cuatro veces campeón Max Verstappen por el tercer puesto. Como resultado, paró en boxes y volvió a la pista en séptimo lugar, por detrás de Isack Hadjar. Pero aprovechando que su compañero de equipo sufrió el desprendimiento de un protector de rueda y un coche de seguridad al final de la carrera después de que Verstappen se saliera de pista, Russell terminó segundo ante su público local.

Al reflexionar sobre los momentos difíciles en lo que va de temporada durante una aparición en el Nu Silver Arrows Radio Show, explicó: "Debo decir que fueron emociones extrañas. Porque, como dije, sentí que un buen resultado y un resultado merecido era potencialmente el tercer puesto por detrás de Kimi y Charles.

"Luego, obviamente, Kimi tuvo muy mala suerte con lo que ocurrió. Después Max tuvo su problema. Lewis paró bajo el coche de seguridad, lo que creo que probablemente fue la decisión correcta. Creo que, hagas lo que hagas en esa situación, si no paras y se relanza, te estarías reprochando: ¿por qué no lo hice? Y si paras, pierdes una posición. No hay una decisión correcta.

"Así que volver a subir al segundo puesto fue una sensación bastante extraña. Porque parecía que toda la carrera se nos había puesto en contra. Entonces, de repente, me vi de nuevo en segunda posición sin que realmente hubiéramos hecho nada."

Añadió: "Y así es como suelen ir las temporadas. Por eso realmente no perdí la fe al principio de la temporada, cuando todo parecía ir en nuestra contra. Y siempre acaba cambiando. Y como dije, fue un momento especial estar ahí arriba."