Hamilton casi pierde el control de sus emociones en el final

Hamilton ganó una emocionante y caótica carrera con pista mojada en Estambul, donde Mercedes había tenido problemas para lograr un buen rendimiento con los neumáticos de Pirelli.

El británico, que consiguió su séptimo título mundial y igualó el récord de Michael Schumacher, llegó a estar a 24 segundos del líder, Lance Stroll, en la primera parte de la carrera antes de recuperarse y llegar al frente, encontrando el ritmo una vez que pasó de los neumáticos para lluvia a los intermedios.

Al final cruzó la meta con un margen de 31s633 sobre Sergio Pérez, y se lo pudo escuchar superado por la emoción después de haber cruzado la línea de llegada.

Cuando en la conferencia de prensa posterior a la carrera se le preguntó sobre su reacción, Hamilton dijo: "Rara vez me gusta perder el control de mis emociones y obviamente estábamos teniendo esa discusión sobre si íbamos a boxes, y yo me decía a mí mismo: 'mantén la calma, Lewis, ya lo tienes'".

"Y podía sentir que se acercaba, también sabiendo que 'si termino donde estoy terminando ahora mismo, tengo este campeonato'".

"Así que todas estas emociones me invadían y trataba de detenerlas porque pensaba en toda mi carrera, desde que tenía cinco años y conducía karts y cuando ganamos nuestro primer campeonato británico, conduciendo a casa con mi padre cantando 'we are the champions' y soñando con estar aquí".

"Y está justo ahí, a minutos de distancia. Eso fue mucho para asimilar. Cuando crucé la línea, me golpeó de verdad y me eché a llorar, creo que toda la vuelta de honor".

"Entonces realmente no podía salir del coche porque no podía creerlo".

"Para mí, he sido muy fuerte pero no podría haberlo hecho sin el gran hombre detrás de mí, mi padre, que en los días que no creía que fuera lo suficientemente bueno o que no lo iba a hacer lo suficientemente bien, él me mantuvo en marcha".

"Pensaba en él, pensaba en mi madre, mi madrastra, Linda, mi hermano, que me han apoyado en las buenas y en las malas".

Hamilton bromeó que después de llegar al parque cerrado para celebrar su 94° victoria en la F1, "no quería que se subiera la visera y que la gente viera las lágrimas y todo eso porque '¡siempre dije que nunca que me verían llorar! Porque recuerdo haber visto a otros pilotos en el pasado llorando, y me dije: '¡No voy a hacer eso!' Pero era demasiado".

Hamilton explicó que "la clave hoy fue mantenerme alerta, aprendiendo a medida que avanzaba", al ser preguntado por Motorsport.com cómo adaptó su enfoque para ganar tiempo con sus rivales después de pasar a los intermedios.

"Y entonces yo estaba simplemente mejorando, cada vez más rápido, y más y más seguro a medida que avanzaba", concluyó.

