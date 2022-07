Leclerc quedó "sorprendido" con Ferrari en la clasificación de Francia

Cargar reproductor de audio

El piloto monegasco parecía que iba a estar obligado a jugar un papel secundario frente a su principal rival, Red Bull, después de que Max Verstappen se mostrara muy fuerte en los últimos entrenamientos libres.

Pero el Ferrari de Charles Leclerc cobró vida en la sesión de clasificación, donde, gracias a un poco de ayuda en la Q3 con el rebufo de su compañero de equipo, Carlos Sainz, consiguió su séptima pole de la temporada.

"Después de la Q1, creo que estaba muy sorprendido por el ritmo que teníamos", dijo "Quiero decir, también en la Q2, estábamos muy fuertes. Así que de alguna manera nos las arreglamos para darle la vuelta a la clasificación, pero es una buena sorpresa".

Si bien el rebufo que recibió de Sainz -porque el español estaba condenado a iniciar último- probablemente no marcó la diferencia a la hora de asegurar la pole de Leclerc, admitió que las cosas habrían estado mucho más al límite sin esa ayuda.

"Fue una gran vuelta", explicó. "He luchado todo el fin de semana para hacer una vuelta y he conseguido hacerla, pero tengo que decir que también he tenido la ayuda de Carlos, y eso ha sido un trabajo de equipo increíble".

"Sin Carlos habría estado mucho más reñido. Así que sí, muchas gracias a Carlos. Y espero que pueda unirse a nosotros en la lucha por la victoria mañana".

Verstappen culpó a la falta de agarre por no poder hacerlo mejor en la clasificación, donde finalmente terminó con el segundo puesto para iniciar la carrera del domingo.

Cuando se le preguntó si estaba decepcionado después de parecer tan fuerte en la práctica final, Verstappen dijo: "Bueno, la tercera práctica no es la calificación, claramente, pero en general, creo que nos faltó un poco en la clasificación, sólo el agarre general".

"Fue un poco más complicado de lo que creo que hubiera esperado. Pero en general, creo que todavía tenemos un coche de carreras decente. Y espero, por supuesto, que mañana nos favorezca. Somos rápidos en las rectas. Con suerte, podemos usar eso mañana".

Leclerc iniciará la carrera el domingo en busca de repetir la victoria lograda hace dos semanas en Austria y recortar los 38 puntos de diferencia que tiene Verstappen sobre él al frente del campeonato.