Cómo se compara la caída de Mercedes con la de otros gigantes de la F1

Cargar reproductor de audio

Red Bull Racing rompió una tendencia de la Fórmula 1 en su camino de regreso a la cima. Incluso durante las siete temporadas sin campeonatos tras los días de gloria con Sebastian Vettel, nunca cumplió los criterios de un "gigante caído". La difícil relación con Renault que tocó fondo con un 2015 sin victorias y el cuarto puesto en los puntos lo tuvo cerca. Y durante todo el tiempo que estuvo fuera de la cima, jugó un papel secundario frente a Mercedes. Pero Christian Horner y compañía mantuvieron cierto protagonismo.

Ciertamente, el bajón no estuvo en la misma liga que sus preeminentes predecesores. Un Fernando Alonso excepcional en 2012 no hizo más que enmascarar a una escudería Ferrari tibia, venida a menos tras su esplendor de los años 2000. Los signos de un resurgimiento de McLaren sólo han llegado bajo la dirección de Andreas Seidl. En cuanto a Williams, sigue siendo uno de los grandes equipos de la F1 sólo gracias a la historia.

Así que, inmediatamente después de caer al tercer puesto en el campeonato de constructores gracias a su mala adaptación al efecto suelo, ¿dónde encajará Mercedes? ¿Se ha retrasado simplemente la consecución de su novena corona de constructores, o es el comienzo de una década o más perdido en el desierto?

A primera vista, hay motivos para preocuparse. Mercedes se ha equivocado en un cambio importante del reglamento y, en esta nueva era de límites de costos, no puede simplemente gastar para salir del problema. Dado que la próxima modificación reglamentaria no está prevista hasta 2026, el posible reajuste competitivo ya se ha producido. Independientemente de que Red Bull se enfrente a un recorte del 25 por ciento en sus pruebas aerodinámicas durante los próximos 12 meses (un doble golpe de ganar la corona e incumplir el presupuesto de 2021) y de que Ferrari tenga su propio recorte del 7 por ciento por ser segundo, Mercedes tiene mucho que hacer para ponerse al día.

Toto Wolff ha revelado que los extensos trabajos para resolver el porpoising del W13 han retrasado al equipo "de ocho a diez meses" en sus habituales mejoras de rendimiento. A esto hay que añadir la diferencia de 0,684 segundos con la pole position del mejor clasificado de las Flechas de Plata , Lewis Hamilton, en la Q3 del GP de Abu Dhabi. Luego, para completar un panorama inicialmente sombrío, los postes de la portería se mueven. Mercedes debe mejorar por encima de sus carencias de 2022 para intentar igualar los avances de sus rivales durante el invierno europeo.

Sin embargo, el equipo se ha mostrado consciente de la situación. Wolff afirma: "Estamos analizando cuáles fueron las razones en el pasado por las que los equipos que dominaron durante una época de repente perdieron rendimiento. Se puede rastrear bastante bien". Cuando se trata de la caída de dinastías deportivas, el austriaco no sólo se inspira en la F1. Ha repasado el Manchester United para entender la difícil etapa posterior a Sir Alex Ferguson que aún empaña al club.

Independientemente de que Mercedes se guíe por el ejemplo del fútbol o de la F1, hay muchos indicios de que no se encuentra ante un período de letargo. El equipo no ha perdido una figura talismán que coincida con sus problemas o incluso la haya provocado. Esto no es como cuando Adrian Newey fue puesto en excedencia por Williams en 1996 antes de su traslado a McLaren. Jacques Villeneuve condujo a la escudería a un doble título el año siguiente, pero los triunfos se basaron en el trabajo anterior de Newey. Entre bastidores, el barco ya se estaba hundiendo a medida que su legado inmediato se desvanecía. Mercedes tampoco ha pasado por nada parecido a la disolución del dream team Ross Brawn-Jean-Todt-Rory Byrne-Michael Schumacher que todavía persigue a Ferrari.

Ferrari sigue intentando enderezar el rumbo tras su dominio de principios de la década de 2000. Foto: Motorsport Images

"Tenemos la misma organización, la misma capacidad y la misma financiación", añade Wolff. "Creo que tenemos cosas en común y podemos rastrearlo. Somos conscientes de todo eso y el reglamento cambió. Nos equivocamos. Pero todos los demás pilares siguen en pie. Tenemos que afinar los sistemas y entender". La estabilidad está a la orden del día, a diferencia de lo que ocurre en Maranello, donde Mattia Binotto está despejando su escritorio.

Cuando se trata de retener al personal clave, Hamilton cree que Mercedes está bien preparado. Sobre las posibilidades de que su equipo se enfrente a Red Bull en 2023, afirma: "Tenemos un gran líder. Contamos con un apoyo increíble de la junta directiva de Daimler, a la que le gustan las carreras. Luego está el grupo central de personas. Hay una gran comunicación en toda la organización".

Después de caer al tercer puesto en el campeonato de constructores gracias a su errada adaptación al efecto suelo , ¿qué pasará con Mercedes?

"Toto está muy centrado como líder en elevar realmente a la gente. No conozco a ningún otro líder, con el que yo haya trabajado al menos, que vaya y diga: 'Oye, ¿cómo van las cosas en casa? ¿Cómo puedo ayudarte para que tengas más tiempo con tu mujer o tu marido o tu pareja, con tus hijos, para que vengas al trabajo más contento y quieras comprometerte más? Eso es lo que es Toto... por eso, hay un verdadero hambre general en el equipo.

"Me gustaría pensar que vamos a ser los que compitan con (Red Bull y Ferrari) y ser capaces de ganarles de nuevo. Estoy seguro de ello".

Mercedes quiere dejar claro que emplea una cultura de "no culpar". Es lógico, porque no ha habido despidos precipitados. El personal clave ha permanecido en su puesto y ha asumido la sorpresa que supuso 2022. Esa estabilidad ha facilitado la identificación de las discrepancias en el túnel de viento que hicieron que la temporada se desmoronara antes incluso de empezar. Así que, aunque la curva para jugar a alcanzar a los rivales es empinada, hay razones para creer que un desliz hasta el tercer puesto es lo peor que puede pasar, y que Mercedes ya se está recuperando.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2ª posición, George Russell, Mercedes AMG, 1ª posición, Riccardo Musconi, Ingeniero Senior de Carrera, Mercedes, en el podio. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images