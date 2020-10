Qué piensa Pérez sobre ser número dos en Red Bull

El piloto mexicano se encuentra en el radar de Red Bull con vistas al año que viene mientras el equipo de Milton Keynes evalúa el rendimiento de Alex Albon, quien hasta ahora no ha dado la talla para acompañar a Max Verstappen.

El viernes en Imola, escenario este fin de semana del Gran Premio de Emilia Romagna, Pérez se refirió a la posibilidad de unirse a Red Bull en 2021 y comentó que "no puedo esperar mucho más" por una decisión del equipo de la bebida energética.

"Creo que hay una línea muy delgada ahí, ya sabes. Hay un momento en el que puedes arriesgarte, esperar, y luego ver qué pasa".

"Pero la temporada está llegando a su fin. Así que creo que es importante para los equipos saber lo que está pasando, lo que pasará en adelante, y para los pilotos también. Estoy viendo todas mis posibles opciones y, sí, no puedo esperar mucho más", dijo el mexicano.

Preguntado además si aceptaría ser el piloto número dos y custodiar así el intento de Verstappen de ir por el campeonato del mundo, el actual piloto de Racing Point indicó que le sorprendería que se le pida algo así.

"No lo pensé en detalle. No creo que el estatus de número dos sea dado en la pista, por lo que me sorprendería si hay un equipo que cuando llegas te dice que eres el número dos. Eso me sorprendería pero no sé cómo funcionan las cosas en Red Bull", respondió "Checo".

Históricamente Red Bull no ha tenido una política pública de piloto uno y piloto dos –como ha sido por ejemplo el caso de Ferrari durante la era de Michael Schumacher y Rubens Barrichello- aunque Mark Webber bien podría decir lo contrario sobre lo vivido internamente como compañero de Sebastian Vettel.

Para Pérez, luego que Williams confirmara que no planea cambiar su alineación de pilotos para la próxima temporada, las opciones del mexicano de permanecer en la parrilla de salida en 2021 se han achicado y Red Bull aparece como una de las pocas y, sin dudas, la más apetecible.

