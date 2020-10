Pérez: No puedo esperar mucho más a Red Bull

Red Bull está evaluando actualmente si retener o no a Alex Albon el año que viene en un momento en que el piloto tailandés está bajo la presión de mejorar su rendimiento después de algunas recientes actuaciones decepcionantes.

Si Albon no continúa, entonces los directivos de Red Bull han sido claros en que buscarán un reemplazo fuera de su grupo de jóvenes pilotos, apareciendo los experimentados "Checo" Pérez y Nico Hulkenberg como favoritos para el puesto.

La actualidad de Pérez como piloto titular en la Fórmula1, más el saludable respaldo del patrocinio que trae de México, lo hacen un prospecto atractivo y podría ser suficiente para superar a Hulkenberg en la contienda.

El fin de semana pasado, el jefe del equipo de Red Bull, Christian Horner, dijo que confiaba en que tanto Hulkenberg como Pérez esperarían tanto tiempo como fuera necesario mientras el equipo decide qué hacer con Albon.

"Bueno, creo que cualquiera de esos pilotos obviamente pondría a Red Bull como prioridad sobre cualquier otro asiento, así que me imagino que esperarán a ver cuál es la decisión", dijo.

¿Qué opina el jefe de Racing Point?: Szafnauer: "Pérez y Hulkenberg pueden ser compañeros de Verstappen"

Sin embargo, a pesar del claro atractivo de un asiento en Red Bull, Pérez dice que no puede esperar mucho más mientras sus opciones para permanecer en la parrilla en 2021 son cada vez más estrechas.

"Creo que hay una línea muy delgada ahí, ya sabes", dijo "Checo" antes del Gran Premio de Emilia Romagna. "Hay un momento en el que puedes arriesgarte, esperar, y luego ver qué pasa".

"Pero la temporada está llegando a su fin. Así que creo que es importante para los equipos saber lo que está pasando, lo que pasará en adelante, y para los pilotos también. Estoy viendo todas mis posibles opciones y, sí, no puedo esperar mucho más."

Fuentes han sugerido que el representante de Pérez y Red Bull ya han abierto conversaciones sobre la posibilidad de un acuerdo para el próximo año.

Preguntado sobre si las negociaciones habían comenzado o no, y si el equipo era una opción genuina, Pérez dijo: "No lo descartaría. Creo que por el momento, hasta que no hagan una confirmación, son una opción, ya sabes. Es lo mismo que todos los equipos que no han confirmado. Creo que, a medida que el tiempo corre, hay muy, muy pocas oportunidades de permanecer en la parrilla para el próximo año".

Con Williams cerrando la puerta a un posible acuerdo con Pérez, la única oportunidad real del mexicano de conseguir un asiento si Red Bull no se concreta es en Haas. Sin embargo, se espera que el equipo estadounidense firme a Nikita Mazepin y Mick Schumacher.

Galería: las fotos de Sergio Pérez este viernes en Imola

Otmar Szafnauer, Director del equipo y CEO, Racing Point, Sergio Pérez, Racing Point, y Lance Stroll, Racing Point 1 / 13 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Otmar Szafnauer, Director del equipo y CEO, Racing Point, Sergio Pérez, Racing Point, y Lance Stroll, Racing Point 2 / 13 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point, y Lance Stroll, Racing Point 3 / 13 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 4 / 13 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 5 / 13 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Andy Stevenson (director deportivo de Racing Point) y otros miembros del equipo recorren Imola 6 / 13 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Andy Stevenson (director deportivo de Racing Point) y otros miembros del equipo recorren Imola 7 / 13 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 8 / 13 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point, recorre la pista con compañeros 9 / 13 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point, recorre la pista con compañeros 10 / 13 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point, recorre la pista con compañeros 11 / 13 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point, recorre la pista con compañeros 12 / 13 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point, recorre la pista con compañeros 13 / 13 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

