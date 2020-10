Raikkonen: permanecer con Alfa no fue una decisión difícil

Alfa Romeo anunció el viernes por la mañana que tanto Kimi Raikkonen como Antonio Giovinazzi permanecerán juntos por una tercera temporada dentro de la escudería.

En las últimas semanas, el finlandés fue cuestionado sobre su futuro e insistía en que nada se había decidido, sugiriendo que la palabra final sobre continuar estaba en su control, a pesar de que otros pilotos, en particular Sergio Pérez, exploraban otras opciones como Alfa Romeo tras su salida de Racing Point.

"No, no creo que haya sido difícil", dijo Raikkonen. "Pero no hay nada que se pueda confirmar hasta que firmas el contrato y ese lo firmamos ayer. Siempre se me pregunta sobre el futuro. Pero si no hemos firmado nada, no iba a empezar a mentir”.

“No creo que fue difícil (tomar la decisión). Obviamente hay muchos aspectos del equipo a considerar, lo que ellos quieren hacer, lo que yo quiero hacer, y obviamente hay otras cosas en nuestra vida que también hay que tomar en cuenta”.

“Pero al final las cosas hicieron sentido de mi lado y del suyo. Una vez que empezamos a hablar del futuro, no fue un proceso tan largo. Fue bastante sencillo”.

Cuando se le preguntó sobre sus ambiciones para el 2021, Raikkonen dijo: "Espero que sea mucho mejor que este año. Obviamente, como equipo, ninguno de nosotros está feliz de donde estamos, pero desafortunadamente esta es la situación actual”.

“El objetivo es mejorar, pero no hay garantía de nada, así que tenemos que hacer un mejor trabajo en general. Con suerte, el año que viene, estaremos un poco más felices y ubicarnos donde deberíamos estar”.

El jefe del equipo, Fred Vasseur, no negó que había hablado con otros pilotos.

"Siempre estás en contacto con todo el mundo", dijo el francés. "Si un jefe de equipo te dice que no está en contacto con los otros pilotos, entonces está mintiendo”.

"Kimi es parte del equipo, tenemos una estrecha relación juntos. Aunque la decisión no haya sido fácil, siempre es también en este tipo de situaciones en que construyes algo”.

Galería: Más imágenes de Kimi Raikkonen

