Pirelli: los F1 2021 serán tan rápidos como los del año pasado

La FIA introdujo una serie de medidas durante el invierno con el objetivo de reducir la carga aerodinámica para evitar un menos estrés de los neumáticos.

La nueva normativa incluía el recorte de una sección del suelo por delante de los neumáticos traseros, prohibiendo los agujeros y ranuras en esta zona, además de reducir el tamaño de los ductos de los frenos traseros y de los difusores.

La idea es que con estos cambios se reducía la carga aerodinámica en un 10%, que junto con los nuevos neumáticos más robustos introducidos por Pirelli, trajeran una pérdida de velocidad.

Sin embargo, los primeros datos de los test de pretemporada de Bahréin del pasado fin de semana indican que los equipos están en camino de recuperar la carga aerodinámica, además de que las velocidades ya están cerca de lo exhibido en el 2020.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

El mejor tiempo de Max Verstappen en los test, 1m28.960s, fue cercano al ritmo exhibido en los entrenamientos del GP de Bahréin del año pasado y habría bastado para colocarlo en la posición 11 de la parrilla del evento real.

Pero si se tiene en cuenta que en las pruebas las cargas de combustible y los reglajes del motor son diferentes, y que los pilotos no aprietan tanto como en la clasificación, está claro que los coches 2021 pueden obtener aún más rendimiento.

El jefe de Pirelli F1, Mario Isola, dijo que lo visto durante el fin de semana de pretemporada sugiere que los tiempos por vuelta serán iguales que en 2020.

"La diferencia en comparación con el año pasado es muy, muy, muy pequeña", dijo.

"He tratado de hacer algunos cálculos sobre los tiempos por vuelta en comparación con el año pasado y por eso llegué a la conclusión de que, si tenemos en cuenta que la pista no estaba en perfectas condiciones, además de la reducción de la carga aerodinámica, y el nivel de combustible, y considerando la corrección de los tiempos de giro por el combustible, creo que no vamos a ver un tiempo de vuelta delta o una reducción en el rendimiento en comparación con el año pasado”.

Con base en un análisis del rendimiento del coche y de las fuerzas ejercidas sobre los neumáticos el pasado fin de semana, Isola estimó que los equipos habían recuperado alrededor de la mitad de la carga aerodinámica perdida respecto a la temporada pasada.

"Creo que en comparación con el plan original de tener una reducción de la carga aerodinámica en el rango del 10 por ciento, los equipos trabajaron alrededor de las modificaciones y la situación actual es probablemente que tenemos una reducción de la carga aerodinámica en el rango del cuatro al cinco por ciento".

Pero a pesar de que el ritmo de los coches es más rápido de lo que algunos preveían, Isola confía en que las gomas Pirelli para 2021 son lo suficientemente robustas como para hacer frente a las fuerzas sin necesidad de aumentar drásticamente las presiones mínimas.

De hecho, en el segundo día de pruebas en Bahréin, Pirelli se sintió lo suficientemente cómodo con la situación como para bajar las presiones traseras en un adicional de 1,5 Psi.

"No me sorprende la cantidad de carga aerodinámica que los equipos han sido capaces de recuperar incluso antes del inicio de la temporada, porque conocemos su capacidad para hacerlo".

"También me alegro de que el año pasado decidiéramos, junto con la FIA, la F1 y los equipos, trabajar en dos direcciones paralelas: una para reducir la carga aerodinámica de los coches y la otra para encontrar una construcción de neumáticos que fuera capaz de soportar las cargas adicionales que probablemente se encontrarían en la segunda parte de la temporada”.

"A pesar de la difícil situación que tuvimos con el COVID, tomamos la decisión correcta y, trabajando en paralelo, tenemos ahora un producto que es más robusto para unos coches que son probablemente tan rápidos como el año pasado".

El directivo de Pirelli añadió: "Estoy seguro de que la nueva construcción, y me baso en los datos que tenemos de nuestro departamento de pruebas en interiores, es más resistente. Por esa razón decidimos introducirla”.

