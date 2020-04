Ricciardo: A Verstappen no le importaba la opinión de los demás

Durante casi tres años, Max Verstappen y Daniel Ricciardo fueron compañeros de equipo en Red Bull Racing. El holandés se unió a la escudería antes del Gran Premio de España de 2016, reemplazando a Daniil Kvyat, quien no había causado una buena impresión en las carreras anteriores.

Inmediatamente después de su cambio, el piloto holandés triunfó en Barcelona, ​​pero en Mónaco se estrelló tres veces durante el fin de semana, una situación que el australiano calificó de característica de su nuevo compañero, de quien dijo no le importaba lo que los demás pensaran de él y que siempre se atrevió a correr riesgos.

"Creo que era por su edad", dijo Ricciardo en el podcast The Howie Games. "Simplemente no le importaba: no le importaba si molestaba a la gente o si corría riesgos. Era solo: ‘Voy a la pista y conduzco lo más rápido que puedo’.

Según Ricciardo, Verstappen inicialmente tuvo algunos problemas para asumir la responsabilidad que le corresponde en un equipo de la parte alta de la tabla. "Probablemente no entendía la responsabilidad, así que corrió muy libremente y eso lo ayudó varias veces".

Sin embargo, el ahora piloto de Renault no ve esto como una característica negativa de Verstappen. “Desde el primer día que se unió al equipo, salió de boxes y corrió por la pista en el automóvil. Realmente no le importaba proteger el material, era todo o nada. Era genial porque algunas veces intenté ir en esa dirección, y otras veces era demasiado dulce para el auto. Creo que nos presionamos mutuamente a lo largo de los años y eso fue algo positivo”.

Repasa todas las victorias de Max Verstappen en la Fórmula 1: