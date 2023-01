Sainz Jr., presente para pasar fin de año con su padre en el Dakar

Cargar reproductor de audio

Sea Camp-. El fin de año es una festividad muy especial en España, con las tradicionales uvas cuando llegan las doce de la medianoche viendo las campanadas en la Puerta del Sol. Sin embargo, el paso al 2023 ha sido diferente para la familia Sainz, que se reunió en el vivac del Rally Dakar para celebrar el cambio en el calendario. Al parecer, el madrileño de Ferrari en Fórmula 1 llegó en la noche del 31 de diciembre al campamento en el que su padre busca su cuarto Touareg para acabar de una buena forma el 2022.

A pesar de que todos los pilotos aseguraban que no harían ninguna celebración por el Año Nuevo, Carlos Sainz Jr. quiso visitar la modalidad en la que su progenitor se puso a los mandos del increíble Audi RS Q e-tron E2 para descubrir de cerca la magia 'dakariana'. Cuando se le preguntó a Carlos Sainz sobre qué haría en la Nochevieja tras la etapa Prólogo, el bicampeón del WRC aseguró que se iría "a descansar", algo normal teniendo en cuenta que debía estar en la salida de la primera especial a las 10:12 hora local.

El del equipo germano dijo: "El año pasado fue en el hotel, esperando los primeros días, pero hoy en el vivac, estamos tranquilos, para ir pronto a la cama, seguro que no habrá ninguna fiesta. No esperaremos para tomar las uvas a las doce, iremos a descansar, y no sé si habrá algo especial, tampoco he preguntado, pero no creo que haya cosas diferentes a lo normal".

Es la primera vez que el de Ferrari se acerca a Arabia Saudí para conocer el funcionamiento del Dakar, y no está claro si algún día se animará a participar. Sobre eso se le preguntó en una entrevista exclusiva que Carlos Sainz concedió a Motorsport.com hace unas semanas, y el mayor de los Sainz indicó: "Creo que ese momento está… Veremos si llega primero, y es algo que está tan, tan lejos que ni él se lo plantea, ni yo tampoco".

El tiempo dirá si el pequeño de la familia compite sobre las dunas en el futuro, pero no sería el primer piloto de Fórmula 1 en probar suerte, como ya hicieron Fernando Alonso, Jochen Mass, Norberto Fontana, Eliseo Salazar, Patrick Tambay y el más conocido en la cita del desierto, Jacky Ickx.