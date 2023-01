Verstappen no entiende por qué choca tanto con Hamilton

Cargar reproductor de audio

Verstappen y Hamilton han entrado en contacto cinco veces, si se tiene en cuenta como uno solo sus múltiples incidentes en el Gran Premio inaugural de Arabia Saudí, desde el inicio de 2021 en su reñida y controvertida temporada en la que lucharon por el título y la conclusión del certamen de 2022.

La mayoría de los incidentes ocurrieron durante 2021, pero en la penúltima ronda de la temporada pasada, que Verstappen dominó mientras Hamilton estaba ausente en gran medida de la lucha por las primeras posiciones debido a las deficiencias del Mercedes W13, volvieron a chocar en el GP de Brasil que finalmente ganó George Russell.

Esto fue casi un año desde su último enfrentamiento, con Verstappen pasando a tener batallas limpias con Charles Leclerc, de Ferrari, y Russell, aunque utilizó tácticas cuestionables defendiéndose contra Mick Schumacher, de Haas, a finales del GP de Gran Bretaña 2022 mientras conducía un coche con daños en el suelo.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, Verstappen fue preguntado si era correcto describir su estilo de carrera como "inflexible", pero particularmente con Hamilton dada su racha de incidentes.

El piloto de Red Bull respondió: "Bueno, tengo que tener cuidado con lo que estoy diciendo aquí, pero con todos los que he estado luchando este año, han sido batallas realmente duras y agresivas y nunca nos hemos tocado".

"De alguna manera, con Lewis es una historia diferente. Y honestamente no lo entiendo".

"Este año, ok, no hemos tenido realmente un montón de batallas. Pero en Brasil nos tocamos, no fue mi intención (que chocáramos). Me echaron la culpa, lo que no me pareció justo".

"Si hubiera sido más un incidente de carrera podría vivir con ello".

"Pero... no lo entiendo. Tal vez es sólo una cosa de la generación - que nos entendemos mejor, corremos de forma más agradable el uno al otro. No lo entiendo".

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, y Max Verstappen, Red Bull Racing, se saludan. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Pero no siento que esté haciendo nada diferente con Lewis o los otros pilotos en términos de cómo estamos corriendo".

"Porque el día anterior con George (en la carrera sprint de Interlagos en la que Russell atacó y adelantó a Verstappen), tuvimos una (lucha) increíble: cerrando la puerta, defendiendo, superándonos en frenada".

"Fue muy divertido e intenté hacer lo mismo en la carrera principal: tener ese tipo de batalla. Pero, por desgracia, no pudimos conseguirlo".

Cuestionado por qué siente que necesita tener cuidado al discutir el tema de competir con Hamilton, Verstappen dijo: "Porque en Inglaterra esto puede ser recibido muy rápidamente como una crítica".

"Y entonces me llaman la atención por ello".

"Siempre respeto mucho a Lewis por lo que ha logrado en el deporte, pero es por eso que realmente no entiendo por qué no podemos realmente correr como lo he estado haciendo con los demás".

"Por supuesto, cada uno es diferente en su enfoque. Sé que Charles es un poco diferente a George, o a Carlos (Sainz) o a 'Checo' (Pérez), o a quien sea".

"Tengo que ser un poco más cuidadoso con eso porque inmediatamente se toma como una crítica. Y entonces la gente empieza a odiarte. Bueno, esa no es mi intención".

