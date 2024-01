Diriyah E-Prix: Cassidy vence a Frijns y gana por primera vez con Jaguar

El piloto de Jaguar, que había terminado tercero en la carrera del viernes en Arabia Saudí, se puso en cabeza ya en la quinta vuelta tras salir tercero en la parrilla.

Mantuvo su posición al frente de la carrera incluso cuando activó su modo de ataque antes de gestionar el resto de las 36 vueltas, relegando a Frijns, de Envision, y a Oliver Rowland, de Nissan.

Rowland, que partía desde la pole, arrancó bien en la salida, pero en la segunda fase de la aceleración se atascó, lo que permitió a Frijns, que ocupaba la primera fila, colocarse a su lado y tomar la delantera en la primera curva.

El piloto de Nissan perdió otra posición en favor de Cassidy en la cuarta vuelta, cuando activó por primera vez el modo ataque, y empezó a alejarse gradualmente de los dos primeros.

Frijns cedió el liderato a Cassidy una vuelta más tarde al activiar el Attack Mode, pero sólo bajó a la segunda posición, mientras que Cassidy empezó a aumentar el ritmo en cabeza para abrir hueco con el holandés.

Cassidy había acumulado una ventaja de 1.6s sobre Frijns, que probablemente habría sido suficiente para conservar el liderato al tomar su primer Attack Mode, pero mantuvo la misma diferencia cuando Frijns tomó su segunda activación al mismo tiempo en la séptima vuelta.

Cuando Cassidy activó su último modo de ataque en la vuelta 13, conservó cómodamente el liderato tras haber conseguido una diferencia de casi 2s antes de empezar a apretar su ritmo y dejar atrás a Frijns en el grupo perseguidor.

Éste estaba encabezado por Rowland, Jake Hughes de McLaren, Stoffel Vandoorne de DS Penske y el segundo Nissan de Sacha Fenestraz, con los seis primeros habiendo activado ambos modos de ataque a media distancia de carrera.

Robin Frijns, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6, Oliver Rowland, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04, Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, Jehan Daruvala, Maserati MSG Racing, Maserati Tipo Folgore, Jake Hughes, McLaren, e-4ORCE 04, the rest of the field at the start