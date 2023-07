Evans: "No hay mucho que perder" en la lucha por el título de Fórmula E

El neozelandés ocupa la cuarta posición de la general, a 32 puntos de Jake Dennis, que lidera la clasificación tras haber perdido terreno en la anterior prueba, en Portland, donde terminó cuarto.

Sólo quedan cuatro carreras esta temporada, con una doble cita en Roma este fin de semana seguida de otra doble cita en Londres a finales de mes, y Evans es consciente de que necesita abrir brecha con sus rivales en Italia para mantener viva su lucha por el título.

"Todavía hay muchos puntos en juego, creo que en mi posición necesito obviamente intentar acortar distancias este fin de semana", dijo Evans, que ha conseguido dos victorias en lo que va de temporada.

Todos los demás han puntuado muy bien al mismo tiempo que yo, así que no he podido causar el impacto que me hubiera gustado, pero seguimos ahí, que es lo más importante".

Y añadió: "Me lo tomaré como venga. Quedan cuatro carreras, muchas oportunidades por delante, pero necesito un buen fin de semana para llevar la lucha por el título de mi lado a Londres".

Evans consiguió las dos victorias en las calles de Roma el año pasado, pero al volante del coche Gen2 y en condiciones más frías de las que se esperan este fin de semana.

El neozelandés admite que sería "ingenuo" pensar que sería posible repetir la misma hazaña este fin de semana, pero aun así espera estar fuerte en Roma.

Mitch Evans, Jaguar Racing Sam Bird, Jaguar Racing Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

"Obviamente la historia es genial, hemos ganado por aquí con el coche Gen2 pero las cosas se han reseteado este año", dijo.

"Sigo pensando que es una pista que tal vez se adapte a mí, pero todavía tenemos que asegurarnos de que el coche está en la ventana correcta.

"Creo que la historia es obviamente fantástica para llegar con un buen estado de ánimo y confianza, pero no puedes ser ingenuo y pensar que va a ser copiar y pegar".

Y añadió: "Intento no poner demasiada presión en la situación, siento que no tengo mucho que perder".