La Fórmula E implementa el Trofeo de Fabricantes para 2024

Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23, Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6, Sergio Sette Camara, ERT Formula E Team, ERT X24, Norman Nato, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3, Jake Dennis, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3, the rest of the field at the start

Alastair Staley / Motorsport Images