Un incondicional del ciclismo usará su experiencia olímpica para impulsar a las mujeres pilotos

Stanton se une a la iniciativa procedente de British Cycling, donde ha sido Jefe de Performance Pathways durante los últimos cinco años, y cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de talentos de élite.

Pero en su nuevo cargo cambiará las dos ruedas por las cuatro y trabajará junto a Hintsa Performance para llevar a cabo este programa, que ahora se centra en la selección del primer grupo de jóvenes pilotos mujeres con las que trabajará.

More than Equal, fundada por David Coulthard, ganador de trece grandes premios de F1, tiene como objetivo ayudar a identificar, desarrollar y apoyar la participación femenina en el automovilismo.

Ya ha realizado una importante labor para diseñar la estructura del programa, destinado a ofrecer un apoyo personalizado a un grupo de jóvenes pilotos femeninas, a diferencia de la inmensa mayoría de la actual formación de deportistas de élite del automovilismo, que se centra exclusivamente en los pilotos masculinos.

Stanton, que encabezará el equipo, ha pasado 20 años formando parte del sistema olímpico y paralímpico del Reino Unido.

Ha desempeñado diferentes funciones, desde profesional sobre el terreno hasta entrenador, pasando por líder de rendimiento tanto en la ciencia del deporte como en calidad de Jefe de la Academia de Ciclismo Británico.

Pero, ¿qué le atrajo del mundo del motor y de More than Equal, y cómo se reflejará esa experiencia en su nuevo cargo?

"Es diferente a todo lo que he hecho antes", afirma. "La oportunidad de aprovechar los conocimientos que he adquirido trabajando en el sistema olímpico y paralímpico y aplicarlos a un sistema que está relativamente poco desarrollado me pareció un reto que no podía ignorar".

"Ya sea sobre dos o sobre cuatro ruedas, los principios son los mismos. Se trata de maximizar el potencial de las personas y eso es una oportunidad apasionante para hacer algo en un campo nuevo".

"La oportunidad de trabajar con More than Equal, que van a ser pioneros en este espacio, era algo que realmente no podía dejar pasar".

Photo by: Right Formula More than Equal Advisory Board member Kate Beavan, Entrepreneur Karel Komarek, David Coulthard, Hintsa CEO Annastiina Hintsa

Y prosiguió: "Creo que lo que diferencia a More than Equal es que nos vamos a centrar en la propia piloto, lo que significa que nos fijaremos tanto en lo que hace fuera del coche como en lo que hace dentro".

"Por supuesto, ofreceremos asesoramiento técnico y táctico, además de preparación física y desarrollo físico, pero también nos centraremos en el desarrollo de nuestras talentos de otras maneras".

"Estamos trabajando con mucha gente excelente en este programa, incluyendo el grupo líder de entrenamiento basado en la evidencia Hintsa, que son las personas idóneas a las que acudir para el rendimiento y el desarrollo del rendimiento en el automovilismo de élite".

Hintsa será clave para los objetivos de More than Equal. El especialista finlandés en rendimiento ha trabajado con múltiples campeones del mundo de F1, entre ellos Lewis Hamilton, y es la empresa líder mundial en coaching basado en pruebas.

El equipo del Programa de Desarrollo de Pilotos de Stanton, incluidos los entrenadores internos que se anunciarán, y Hintsa trabajarán en colaboración para identificar la cantera de talentos femeninos antes de apoyar a las pilotos en la búsqueda de oportunidades de competición, el entrenamiento técnico y táctico, la preparación física y cognitiva, la oportunidad comercial y el desarrollo de la marca personal.

Hintsa explicó brevemente los principios básicos del programa: "El objetivo del programa es utilizar los datos y los conocimientos para identificar a las jóvenes pilotos con talento de todo el mundo y proporcionarles las herramientas y los recursos que necesitan para convertirse en pilotos de élite".

"Nos centraremos no sólo en el entrenamiento técnico y táctico y en la preparación física, sino que también haremos especial hincapié en el desarrollo personal".

"Los tres primeros años se centrarán en desarrollar las habilidades de alta calidad que las pilotos necesitan para que podamos ayudarles a convertirse en los mejores aprendices posibles, de modo que cuando se les presenten oportunidades, puedan cogerlas con las dos manos y tener éxito".

"Queremos crear un programa diseñado específicamente para jóvenes pilotos femeninas que muestren potencial, pero que necesiten apoyo para pasar al siguiente nivel".

Photo by: More than Equal Tom Stanton, More than Equal

Stanton añade: "Hay muchos programas e iniciativas de apoyo a las mujeres pilotos, pero creemos que nunca se había hecho nada parecido en lo que se refiere a trabajar con ese grupo de edad más joven y desarrollarlo de una forma adecuada a su edad y sexo, con financiación independiente".

"Estamos muy entusiasmados con la idea de aprovechar toda la información que tenemos sobre cómo, cuándo y qué hacer para desarrollar a las mujeres pilotos y plasmarla en un programa exclusivo para ellas".

"Trabajaremos con Hintsa para que sus conocimientos técnicos sobre rendimiento y desarrollo, junto con los nuestros sobre cómo desarrollar a las pilotos, formen un paquete accesible y que pueda acelerar el rendimiento y la preparación".

Parte del objetivo del Programa de Desarrollo de Pilotos de More than Equal es ayudar a reducir las diferencias de rendimiento entre hombres y mujeres. Un reciente informe de More than Equal analizaba los datos relativos a las mujeres y las niñas en el automovilismo e identificaba dos retos clave para las mujeres piloto: la brecha de participación y la brecha de rendimiento.

La brecha de rendimiento se puso de manifiesto en el hecho de que su investigación reveló que las mujeres representan actualmente una media de sólo el 10% en todas las categorías de competición, encontrand el máximo en karting, un formato que aporta el 40% de la participación femenina total.

Aunque las pilotos actuales siguen compitiendo, no progresan al mismo ritmo en la clasificación de talentos, en la que representan un porcentaje ínfimo, actualmente sólo el 4%.

Pero Stanton afirmó que el programa puede salvar esa brecha "convirtiendo a nuestras pilotos en las mejores aprendices posibles".

Y añadió: "Vamos a hacer que sean físicamente capaces; vamos a hacer que estén mentalmente preparadas, pero también vamos a asegurarnos de que, técnica y tácticamente, puedan ser las mejores del mundo".

"Nuestra visión es que, con el tiempo, habremos desarrollado un sistema que sea el mejor lugar para que se produzca el desarrollo de las jóvenes pilotos".

Actualmente, More than Equal está llevando a cabo una búsqueda global de talentos basada en datos para la primera selección de mujeres pilotos, cuya fase de solicitud pública se lanzará a principios de 2024.