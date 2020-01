VIDEO: En llamas acaban las 24 horas para cuarteto femenino

El paso del sábado al domingo en las 24 Horas de Daytona 2020 fue crucial para el destino del Lamborghini #19 tripulado por la colombiana Tatiana Calderón, la danesa Christina Nielsen, la británica Katherine Legge y la suiza Rahel Frey, que desafortunadamente abandonó en el último tercio de la competencia luego de una serie de desafortunados problemas técnicos.

La historia comenzó durante el segundo turno de la colombiana, quien colocada dentro de los nueve primeros de la categoría GTD se quedó detenida en pista por un problema de presión de combustible. A pesar de que en una primera instancia lo habían reparado, la falla se repitió unas horas más tarde obligando a Christina Nielsen a regresar al box. Después de una nueva extensa reparación, la danesa regresó a la pista pero poco después su Lamborghini ardió en llamas.

Nielsen salió del auto por sus propios medios e intentó activar el extintor antes de que llegaran los bomberos a controlar el fuego que causó daños terminales en el auto.

“Desafortunadamente, justo cuando estaba terminando mi segundo stint de la noche, tuvimos un problema con la bomba de gasolina”, dijo Calderón quien esperaba regresar al vehículo antes del incendio.

“El equipo hizo todo lo posible para repararlo. Yo volvía a salir, pero regresó el mismo problema, parece que lo habíamos resuelto. Menos mal que Christina está bien, pero no es la forma en que uno quiere terminar esta carrera”.

Respecto a su primera participación en la carrera de apertura de la serie IMSA, indicó que el mayor esfuerzo había sido entender las condiciones de tráfico con los DPi y los GTLM, vehículos más veloces que el que ella conducía. De antemano advirtió que quiere regresar para completar la misión.

“Fue una gran experiencia para mí. Ojalá que haya revancha, tocará esperar un año. Cada vez que me montaba en el carro iba mejorando, entendiendo, porque las condiciones cambian muchísimo. He aprendido muchas cosas, mejoré mucho en el segundo y tercer turno que hicimos, pero todavía queda mucho por pulir, aunque me voy contenta con esta primera vez en Daytona”.

“La verdad es que yo quería que me dejaran más tiempo manejando porque me he preparado muy bien físicamente, así que eso no era un problema y me da tranquilidad de cara al futuro”.

