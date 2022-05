Así vivimos el Gran Premio de Francia de MotoGP

15:53 "Ha sido la carrera más difícil de la temporada, se me cerraba el tren delantero, tenía que jugar con los mapas, se reducía la potencia, casi me caigo varias veces, cuando me acerqué a Jack vi que no podía, que se me calentaba la goma y decidí darle medio segundo aunque sabía que venía Fabio, pero hemos aguantado", ha explicado Aleix en su cuarto podio, tercero consecutivo