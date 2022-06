Maverick Viñales y su podio: Soy el hombre más feliz del mundo

Cargar reproductor de audio

Maverick Viñales, tercero en Assen, logró su primer podio con Aprilia desde que debutó con la marca italiana en la pasada cita de Aragón en la temporada 2021. Tras partir 11º en parrilla, el piloto español consiguió ascender en la clasificación durante las primeras vueltas del Gran Premio de los Países Bajos, subiendo a su RS-GP en lo alto de la lucha por los puntos.

"Ha sido una carrera difícil, pero la he disfrutado mucho", introdujo Maverick Viñales tras concluir la prueba. "Veníamos de Alemania, donde pensamos que podíamos luchar por el podio, así que mantuvimos esa inercia y esa motivación. Desde el warm up sabía que podía estar delante, pero no que pudiera recuperar tantas plazas en las primeras vueltas, así que tengo que darle las gracias a Aprilia porque están trabajando muy bien", agradeció el de Rosas.

El piloto de Aprilia confirmó las buenas sensaciones y un gran paso adelante en la fábrica de Noale. "Paso a paso hemos conseguido un gran rendimiento, ahora llegan circuitos donde voy muy rápido y donde trataré de luchar por la victoria".

Algo nada fácil, pues "hay muchos pilotos que van muy fuerte", según el de Rosas. "No tengo un nivel tan alto, pero poco a poco nos vamos acercando".

"Esto es una consecuencia del trabajo duro que hemos hecho y no tirar la toalla", aseguró. "[Estoy] muy contento por Aprilia porque teníamos muchísimas ganas de estar los dos en el podio".

Maverick también quiso opinar sobre el momento clave en la carrera de su compañero de box: "Pensaba que Aleix [Espargaró] se había retirado y cuando me giré y le vi dije 'anda, mira qué bien, qué rápido ha ido'".

Con un gran compañerismo por bandera, el piloto de Rosas aseguró que "no importa si eres primero o segundo, queremos que esta moto sea la más competitiva. Nosotros siempre pensamos en trabajar como un equipo, y desde Mugello estamos haciéndolo de manera conjunta y creo que eso hace que vayamos más fuerte".

"Siento que el arduo trabajo que estamos haciendo por fin tiene sus frutos".

Sin embargo, para poder repetir podio Viñales es consciente de que hay cosas que tiene que mejorar.

"Cuando voy a la qualy, de alguna manera, no soy capaz de extraer el máximo potencial de la moto, especialmente con gomas nuevas detrás. Tenemos buen ritmo en la carrera, pero tengo que hacer una buena puesta apunto para ir mejor en el time attack", explicó el de Rosas.

"En la segunda parte [de la temporada] seguro que seremos más fuertes y Aleix está cerca en el campeonato, así que, si en una carrera voy más rápido, es importante que acabe por delante de mí en el campeonato".

"Al final yo trabajo para Aprilia y trabajamos de manera conjunta. Eso nos hará más fuertes. Si él tiene la oportunidad y le tengo que dejar pasar, lo haré. Si él tiene oportunidades, le voy a ayudar sin duda", comentó, aparentemente asumiendo un papel de segundo piloto.

En el mundial por equipos, Aprilia, en primera posición, ya cuenta con 213 puntos respecto a los 197 de Yamaha, que está empatada con Ducati.

"Este gran equipo se merece estar en el podio todos los fines de semana y yo quiero empujar a tope”.

"Gracias a mi familia que me mantiene con el mejor ánimo. Tengo muchas ganas de volver a Silverstone", aseguró Viñales.

"Soy el hombre más feliz del mundo, no puedo pedir nada más. Tengo una moto muy competitiva, un equipo muy bueno y Aprilia me está apoyando. Tengo todo lo que he soñado y estoy preparado para ir a tope. Voy a empujar cada día a ser más fuerte. El nivel es muy fuerte, pero yo ya sé de lo que soy capaz de conseguir", concluyó el español.