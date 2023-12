Ilott cambia la IndyCar por el WEC tras salir de Juncos

El británico, ex piloto del equipo Juncos Hollinger Racing en la IndyCar, correrá con el Porsche 963 LMDh Nº12 de Jota junto a Will Stevens y Norman Nato.



Ilott y Nato fueron anunciados este lunes por Jota para el coche Nº12 de su escuadra ampliada de dos Hypercars junto con Phil Hanson, que correrá en la máquina Nº38 junto con Oliver Rasmussen y un tercer piloto aún por determinar.



Ilott, de 25 años, consiguió el volante del Jota tras un exitoso test con el 963 del equipo en Qatar a principios de este mes.



"Estamos muy contentos de tener a Callum en el coche para la próxima temporada", dijo el director del equipo Jota, Sam Hignett, a Motorsport.com.



"Probó con nosotros en Qatar e hizo el excelente trabajo que esperábamos".

Ilott añadió: "Estoy muy emocionado de correr con un Porsche en la máxima categoría con el Hertz Team Jota. Hace poco hice un test de dos días y el coche me dio muy buenas sensaciones y fue un placer conducirlo".



"Estoy muy impresionado con el equipo, que es increíblemente profesional, y ya sé que con el Porsche vamos a luchar por los mejores resultados la próxima temporada y, con suerte, por el éxito en Le Mans".



Ilott se pasa a los coches deportivos tras separarse del equipo Juncos Hollinger en IndyCar, para el que corrió desde finales de 2021.

Su experiencia previa en coches deportivos llegó con la escuadra Iron Lynx Ferrari en 2021, temporada en la que participó en un par de sesiones de entrenamientos libres de F1 de los viernes al volante del Alfa Romeo C41 con motor Ferrari.

Foto de: JEP / Motorsport Images #38 Hertz Team JOTA Porsche 963: Norman Nato

Ilott compitió en la GT World Challenge Europe Endurance Cup de cinco rondas con un Ferrari 488 GT3 y también corrió en las 24 Horas de Le Mans, pilotando la versión GTE del coche en GTE Am.



El francés Nato, que ha pasado de Nissan a Andretti Global para la temporada 2023/24 de Fórmula E, se une al equipo británico tras una prueba en el test oficial de novatos del WEC en Bahréin al día siguiente de la última ronda del campeonato de esta temporada.



El francés da el salto a la clase Hypercar tres años después de un período de dos temporadas con el equipo Rebellion Racing LMP1 que le dio un par de victorias en el WEC en la temporada 2019/20.



Hanson, en tanto, se traslada a Hypercar después de ocho temporadas en LMP2, incluidas cuatro en el WEC con United Autosports que le dieron el campeonato de la clase en su campaña inaugural en 2019/20.



El británico combinará la temporada completa en el WEC con un asalto a los cinco eventos de resistencia del Campeonato IMSA SportsCar con el equipo JDC-Miller Motorsport Porsche.

Stevens y Rasmussen figuraban en las listas de inscriptos de los Hypercar Nº 12 y Nº 38, respectivamente, cuando se publicó la lista de participantes del WEC a finales del mes pasado.



El anuncio de Ilott, Nato y Hanson significa que ahora sólo queda un asiento por cubrir en la escuadra ampliada de dos coches de Jota.



Yifei Ye, que contaba con el respaldo de Porsche Motorsport Asia Pacific, no permanecerá en Jota en 2024 y se espera que compita con el tercer Ferrari 499P Le Mans Hypercar, que AF Corse pondrá a disposición a modo cliente.



El piloto chino renovaría su relación con Robert Kubica, un piloto con el que ganó las European Le Mans Series de 2021 pilotando para el equipo belga WRT.



Kubica fue una de las tres estrellas de la Fórmula 1, junto con los campeones del mundo Sebastien Vettel y Jenson Button, que han estado negociando con Jota para 2024.



El piloto polaco optó posteriormente por AF, mientras que no está claro si Jota tendrá éxito en sus intentos de fichar a uno de los ex campeones mundiales de F1.