El Dakar quiere sobreponerse al COVID-19 y, aunque ha visto trastocados sus planes iniciales de sumar, al menos, un país más a Arabia Saudita en 2021, celebrará su 43ª edición en la nación de Oriente Medio.

El regreso al reino saudí, tras su estreno el pasado 5 de enero con la victoria de Carlos Sainz en coches y Ricky Brabec en motos, será más tempranero que las últimas tres ediciones.

El rally más duro del mundo arrancará el 3 de enero de la ciudad costera de Yeda y concluirá el 15 del mismo mes en la ciudad costera, epicentro del intento de apertura del reino del petróleo. La última vez que el Dakar comenzó antes del 3 de enero fue en 2017, cuando salió desde Asunción (Paraguay) el día 2, para acabar en Buenos Aires 12 días después.

En el camino, los pilotos completarán un total de 11 etapas más el Prólogo del primer día, que decidirá el orden de salida para la primera especial. Las verificaciones se celebrarán el 1 y 2 de enero en Yeda, y la jornada de descanso tendrá lugar el día 9, en la ciudad de Ha'il.

A pesar de la pandemia del coronavirus, David Castera y todo el equipo de ASO llevan más de tres meses trabajando desde sus casas telemáticamente en el nuevo recorrido, que han prometido que será "100% nuevo".

“No tenemos el recorrido que preveíamos, porque teníamos en la cabeza contar con 2-3 países, pero con la pandemia por COVID-19 y el confinamiento no había manera de salir y visitar esos territorios. Si se hace, hay que hacerlo bien y hay que ir al terreno a hablar con los gobiernos. No había otra opción que mantener todo el Dakar en Arabia Saudita", reconoce David Castera, director del Dakar, a Motorsport.com.

Recorrido del Dakar 2021 Photo by: A.S.O.

"No había manera de viajar y ha sido así. Pero en los próximos años lo haremos. No es muy grave para la carrera porque Arabia Saudí es muy grande y tiene muchas opciones de recorrido. Hemos hecho un recorrido 100% nuevo. No pasamos por casi ningún camino de este 2020, hay 50-80 km iguales solamente. Creo que vamos a tener un Dakar bueno".

La 43ª edición, la tercera de la historia y de manera consecutiva que se celebrará en un solo país (después de Perú 2019 y Arabia Saudí 2020), contará con dos etapas bucle, que servirán de descanso a las asistencias y que reducirán el número de kilómetros de enlace, y una maratón (sin asistencia al final de la etapa). Ya en la pasada edición esta cifra bajó del 50% habitual en Sudamérica, al 35,12%.

Aunque los detalles exactos del número de kilómetros y las etapas se darán a conocer, como es costumbre, en noviembre, el Dakar se adentrará en cuatro nuevas regiones, Al-Jawf (al norte), Qassim (en el centro), Asser y Al-Baha, en el suroeste de la Península Arábiga, dejando ligeramente de lado el Empty Quarter y sus planicies de alta velocidad.

Además, por primera vez se estrenará la categoría Dakar Classic, que contará con un recorrido paralelo y que permitirá la participación de coches anteriores al año 2000, como un homenaje a las raíces del rally.

“Hay ciudades que se repiten, pero también hay nuevas. Eso no lo comunicaremos hasta noviembre, pero la ruta es completamente nueva. La primera semana de 2020 estuvo muy bien y a la gente le sorprendió y gustó. La hemos conservado, pero con novedades, paisajes y caminos nuevos", avisa Castera.

Uno de los aspectos en los que la organización se ha centrado especialmente es en mejorar la seguridad de los competidores y bajar las velocidades medias, después de las dos muertes registradas el pasado enero, Paulo Gonçalves y Edwin Straver, tras cinco ediciones sin tragedias.

“Hemos hecho un buen trabajo con los programas satelitales para elegir cada camino, cada kilómetro, con el espíritu de tener un Dakar más técnico, menos rápido y con muchas características diferentes en cada etapa: un poco de dunas, un poco de terreno duro, un poco de zona técnica, de zona rápida… Estoy más o menos contento, ahora tengo ganas de verlo en el terreno", añade el director del rally.

Los reconocimientos del recorrido en Arabia Saudí comenzarán "a principios de septiembre", aunque Castera cree que tienen todo listo "al 85-90%".