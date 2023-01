Un coche quedó desintegrado tras un voraz incendio en el Dakar 2023

Cargar reproductor de audio

La historia del Dakar tiene un sinfín de situaciones dolorosas y este domingo a la dupla que forman Michel Kremer y Thomas De Bois les tocó sumar una más apenas iniciada la carrera más difícil del mundo, cuando su Century Century CR6 se prendió fuego de forma inesperada apenas disputados unos 70 kilómetros de la prueba especial.

"Empezamos a oler algo en el coche", explicó Kremer. "Thomas echó un vistazo y al momento siguiente gritó: '¡Estamos ardiendo, estamos ardiendo!'. Saltamos del coche, en el proceso creo que me magullé las costillas. El fuego fue terriblemente rápido, no fue normal".

"El coche se quemó por completo, me alegro de que saliéramos ilesos", continuó Kremer. "No creo que lo hubiéramos conseguido si hubiéramos conducido otros cien metros. Fue tan terriblemente rápido. No sabemos qué lo causó".

De Bois agregó: "Nos tomó completamente por sorpresa, no sé si habríamos estado aquí así si nos hubiéramos detenido cien metros más tarde. Esto duele, es muy decepcionante. Sólo sé que el coche, la experiencia que tenemos, la cooperación con Michel...".

#247 Coronel Dakar Team Century: Michel Kremer, Thomas De Bois Photo by: Rallymaniacs.com

De Bois ya ha corrido varias veces el Rally Dakar, pero para Kremer era la primera vez y su sueño se rompió bruscamente.

"Conduce con naturalidad, habría estado muy bien verlo más tiempo", dice De Bois sobre Kremer. "Al final, el objetivo es llegar a la meta, por lo que abandonar de una manera tan maldita y perder un coche enseguida.... que te castiguen tan duramente, eso sí que duele. El entusiasmo de Michel era tan hermoso. A mí tampoco me hace feliz, pero es su primer Dakar. ¿Puedo decirlo? Es una mierda".

Kremer, quien ya ha decidido volver al Rally Dakar el año que viene, formaba parte junto a De Bois del Coronel Dakar Team como compañeros de equipo de los también neerlandeses Tom y Tim Coronel.

"Lo sentimos mucho por nuestros compañeros de equipo Michel y Thomas", escribió Tom Coronel e su cuenta de Instagram. "Su coche se ha incendiado a unos 70 kilómetros de la etapa y ha quedado totalmente calcinado. Eso es muy aterrador y terrible para todo el equipo, pero por suerte Michel y Thomas pudieron salir a tiempo".